Annabelle Devillers : Le Laos, une invitation à ralentir, by Easia Travel

Annabelle : “Le Laos, c’est le choix évident pour les voyageurs en quête de sens. Pas de foule, pas de faux-semblants : ici, le luxe s’incarne dans l’authenticité. Le pays séduit les amoureux de nature, de culture vivante, de rencontres sincères — mais aussi les familles en quête d’une aventure simple et vraie.”



“Avec le train à grande vitesse, Vientiane, Vang Vieng et Luang Prabang ne sont plus qu’à quelques heures, rendant les itinéraires plus souples, variés et accessibles. Le vrai frein, c’est la méconnaissance des travel designers. C’est pourquoi nous accompagnons les agents avec des formations, des idées de circuits et des outils de vente adaptés.”



“Enfin, le Laos ne fait pas de bruit — et c’est ce qui en fait sa force. Ici, l’émerveillement est feutré, mais profond. Ce n’est pas le selfie qui impressionne, mais la sensation d’avoir vécu quelque chose de vrai.”