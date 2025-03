Clémence Carcanague : Le Cambodge n’a pas fini de vous surprendre

“Ce qui me frappe toujours, c’est que tout le monde connaît Angkor, mais peu de personnes réalise à quel point le site est vaste. On parle de plus de 400 km² de temples et de vestiges disséminés dans la jungle ! Et d’ailleurs, on pense souvent qu’il n’y a qu’une seule façon de visiter Angkor, alors qu’en réalité, il existe de nombreuses manières de le faire avec, bien sûr, l’incontournable visite en tuk-tuk, mais il y a d’autres options à considérer.”

"Beaucoup apprécient une exploration à vélo, découvrant les temples en passant par des sentiers cachés dans la jungle, loin des circuits classiques et des foules de touristes. Pour les voyageurs les plus autonomes, nous avons même conçu des programmes de Visite en Liberté. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, il y a toujours les sites moins connus comme Beng Mealea, Koh Ker ou encore Preah Vihear, où peu de touriste s’aventurent malgré la beauté de ces sites.”

