Tourisme responsable en Thaïlande : de la rencontre à l’engagement

Ryan : « On est arrivés à Chiang Mai en 2012 avec ma femme Rebecca et nos deux garçons. Avant ça, on vivait dans une petite ville de montagne au Colorado, où on tenait un petit resto et une boutique. Pas longtemps après notre arrivée, on a rencontré Lawpa et Bairak, un couple de notre âge, de la communauté Akha. Le courant est tout de suite passé entre nous.



Ils s’occupaient déjà de 21 enfants, venus de leur village et des environs, pour leur permettre d’aller à l’école à Chiang Mai. Ils faisaient tout ça par eux-mêmes, et c’était impressionnant. Petit à petit, on a commencé à les aider, du mieux qu’on pouvait. »