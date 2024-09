Il serait difficile de résumer les nombreux atouts de la Thaïlande où histoire, culture, aventure et saveurs s’entremêlent. Les amateurs de plage et de shopping y trouvent leur compte, tandis que les vrais connaisseurs de l'histoire, de la culture et de la cuisine trouveront leur bonheur dans les villes du nord de la Thaïlande, la région de Isaan ou les coins moins connues du Sud.Présent en Thaïlande depuis 2015, Easia Travel a souhaité y apporter sa vision du voyage et dévoiler une autre facette du pays. Loin des clichés, la Thaïlande d’Easia Travel est un pays aux atouts incroyables et inépuisables où culture, histoire et farniente se complètent pour créer des expériences inoubliables qui captivent les sens.Par-delà les plages sans fin, la Thaïlande est un pays riche en culture, en paysages et en gastronomie, qui commence à révéler ses secrets aux voyageurs les plus curieux. Il y a tellement de choses à voir et à découvrir que l’on peut revenir chaque année et vivre un nouveau voyage à chaque fois.La Thaïlande, c'est aussi des montagnes majestueuses, des marchés flottants, des festivals colorés et une gastronomie variée. Chaque région offre une expérience unique et authentique, que ce soient les tribus du Nord, les ruines antiques de Sukhothai ou les jungles de Khao Sok. Voyager en Thaïlande avec Easia Travel, c'est s’aventurer hors des sentiers battus, s'immerger dans un univers riche et diversifié, bien au-delà des plages.Pays aux mille saveurs, la Thaïlande est une destination culinaire passionnante pour les amateurs de bonne table. Chaque région du pays a ses spécialités uniques : les plats épicés du Nord, les fruits de mer frais du Sud, les currys riches du Centre et les salades savoureuses de l'Isaan. La nourriture est un élément tellement important de la culture thaïlandaise qu'un voyage en Thaïlande n'est pas complet sans une visite au marché, un tour de street food et un cours de cuisine.La Thaïlande regorge de parcs nationaux, offrant un véritable paradis pour les amoureux de la nature. Des plages immaculées des îles Similan aux montagnes verdoyantes du parc national de Doi Inthanon, chaque parc révèle des paysages époustouflants et une biodiversité exceptionnelle. Les randonneurs, les amateurs de faune et les passionnés de botanique y trouveront leur bonheur, explorant des sentiers de jungle, des cascades majestueuses et des panoramas à couper le souffle.Easia Travel est toujours à la recherche de nouvelles activités, de nouveaux produits et de nouvelles régions à explorer. Parmi nos produits phares, on trouve notre projet communautaire avec les Akha dans le Nord, la chasse aux photos Polaroid à Bangkok et nos circuits autoguidés soigneusement élaborés pour permettre aux voyageurs d’être plus autonomes tout en bénéficiant de notre expertise.Disponibles sur la plateforme TravelExchange , nos circuits à départ garanti en Thaïlande ont été élaborés pour permettre aux voyageurs de découvrir le meilleur de la enchanteur à des prix compétitifs, tout au long de l'année et en petit groupe. Que vous partiez en famille, entre amis ou avec d'autres voyageurs, à la recherche d'aventures palpitantes ou de sites emblématiques, nous avons utilisé notre expertise pour proposer des itinéraires thématiques qui intègrent le meilleur de chaque région de la Thaïlande. Certifié par Travelife, Easia Travel encourage un tourisme durable et éthique dans toutes ses destinations, dont la Thaïlande, en intégrant des pratiques qui respectent l'environnement et les communautés locales. Nous limitons au maximum l’utilisation des bouteilles en plastique à usage unique et recherchons constamment des alternatives durables pour minimiser l'impact de nos voyageurs sur l'environnement. Notre politique ChildSafe reflète notre engagement à protéger les enfants, en veillant à ce que toutes nos activités respectent et préservent leurs droits.