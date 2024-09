Pour une expérience hors des sentiers battus et une qualité de service exceptionnelle, ne cherchez pas plus loin que le Cambodge, le "Royaume des Merveilles". Du célèbre temple d’Angkor Wat à sa dynamique capitale Phnom Penh en passant par le charme de sa campagne, le Cambodge est une destination sans égal en Asie du Sud-Est qui émerveille tous ceux qui s’y aventurent.Présent au Cambodge depuis 2006, Easia Travel a su développer de multiple savoir-faire lui permettant aujourd’hui d’organiser avec succès tous types de voyages. Easia Travel propose différentes manières de découvrir le Cambodge, en famille, en groupe, à pied ou à vélo, et le tout avec le soutien d’une équipe experte.Le Cambodge est connu avant tout pour les temples d’Angkor, mais le pays cache plus d’un trésor. Les villages flottants du Tonlé Sap, la jungle des Cardamomes, les îles paradisiaques de Koh Rong ou les plantations de poivre de Kampot, chacun de ces lieux recèle de paysages magnifiques et d’une population merveilleusement accueillante.C’est en prenant son temps que le Cambodge dévoile toute sa beauté. Easia Travel promeut un voyage immersif dans le riche patrimoine culturel, les traditions et la nature. Cette approche adhère à un tourisme plus durable et favorise également des connexions authentiques avec les communautés locales, enrichissant à la fois le voyageur et l'hôte.L'offre hôtelière au Cambodge propose un large éventail de choix adaptés à tous les types de voyageurs, des individuels aux grands groupes. Des hotels de renoms internationales aux addresses plus confidentielles, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets.Nos produits Signature sont conçus pour offrir aux voyageurs des experiences exclusives, immersives et hors des sentiers battus. De notre bateau pour explorer le lac Tonlé Sap avec style, à nos maisons traditionnelles dans le parc d’Angkor pour des pauses déjeuner loin des restaurants touristiques, nous proposons et développons continuellement une offre unique d’un Cambodge “à notre façon”.Disponibles sur la plateforme TravelExchange , nos circuits à départ garanti ont été conçus pour offrir aux voyageurs le meilleur de ce que nos destinations d'Asie du Sud-Est ont à offrir à des prix attractifs, tout au long de l'année. Qu'ils partent seuls, en famille ou entre amis, nous avons mis à profit nos années d'expérience pour proposer des itinéraires qui intègrent le meilleur de chaque destination.Le projet durable " Refill not Landfill " vise à réduire l’impact du tourisme sur l’environnement et l’utilisation des bouteilles plastiques à usage unique. Nous offrons une alternative sur tous nos voyages : des gourdes réutilisables et un système de recharge dans nos véhicules. Easia Travel est certifié Travelife au Cambodge depuis 2023 et respecte plus de 200 critères de durabilité concernant : la gestion du développement durable et de pratiques commerciales équitables, les relations avec les communautés, la gestion de nos énergies et des déchets ainsi que la sensibilisation des voyageurs et de nos partenaires à la cause environnementale.