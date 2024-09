Des paysages époustouflants, associés à un service clientèle de haut niveau et à une culture locale charmante, font du Vietnam une destination de voyage idéale pour tous les profils de voyageurs. Des montagnes du nord au littoral central décontracté, en passant par les provinces du sud, la variété du Vietnam est l'un de ses arguments de vente uniques. La géographie du Vietnam en fait un pays où il fait bon voyager, quelle que soit la période de l'année.Le premier bureau d'Easia Travel a ouvert ses portes à Hanoi en 2000, et la société n'a cessé de se développer depuis. Aujourd'hui, Easia Travel a son siège à Hanoi, ainsi que des bureaux à Danang et Ho Chi Minh-Ville. Grâce à son équipe polyvalente, Easia Travel est non seulement capable de développer des programmes et des itinéraires en tous genres, mais aussi de créer de nouveaux produits et expériences qui répondent aux dernières tendances du marché.Le Vietnam est un pays riche en histoire, offrant une mosaïque de cultures et de traditions millénaires. Des anciennes citadelles de Hué aux temples séculaires de My Son, en passant par les ruelles historiques de Hanoï et les tunnels de Cu Chi, chaque recoin du Vietnam raconte une histoire fascinante.Le Vietnam offre une incroyable variété de paysages, parfaits pour les amoureux de la nature et les passionnés d'aventure. Des rizières en terrasses de Mu Cang Chai aux plages moins connues de Phu Yen et Quy Nhon, en passant par les vastes deltas du Mékong, chaque région dévoile des panoramas époustouflants.La cuisine vietnamienne est une véritable symphonie de saveurs, célèbre pour sa fraîcheur, sa diversité et son équilibre subtil entre les herbes et les épices. Des soupes phở aromatiques de Hanoï aux banh mi croustillants de Saïgon, en passant par les délices de fruits de mer de Nha Trang et les spécialités de Hué, chaque région offre une expérience culinaire unique.Riches en rencontres humaines, les programmes et produits d’Easia Travel sont parfaits pour ceux qui souhaitent plonger au cœur de la culture locale. Notre gamme de produits Signature “Family Encounters” est conçue pour vous offrir des moments uniques et authentiques en invitant les voyageurs dans les foyers vietnamiens pour partager un dîner convivial avec une famille locale, échanger des histoires et découvrir leur mode de vie et leurs traditions. Certifié Travelife, Easia Travel s'engage à promouvoir un tourisme responsable et durable au Vietnam, en mettant en œuvre des pratiques respectueuses de l'environnement et des communautés locales. Nous avons adopté une politique stricte de zéro bouteille en plastique à usage unique et avons installé des stations de recharge d'eau pour nos voyageurs. De plus, notre engagement envers la protection des enfants est reflété dans notre politique ChildSafe, garantissant que nos activités respectent et protègent les droits des enfants.Disponibles sur la plateforme TravelExchange , nos circuits à départ garanti au Vietnam ont été conçus pour offrir aux voyageurs le meilleur de ce que ce pays fascinant a à offrir à des prix attractifs, tout au long de l'année. Que vous voyagiez en famille, entre amis ou avec d'autres aventuriers, en quête de sites incontournables ou d'expériences uniques, nous avons mis à profit nos années d'expérience pour créer des itinéraires qui capturent l'essence même du Vietnam.