TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo AirMaG  
Recherche avancée

Grève Air Canada : plus de 100 000 passagers bloqués

Air Canada suspend la reprise de ses vols, la grève du personnel navigant se poursuit


La grève du personnel navigant d’Air Canada se poursuit, malgré l’ordre du gouvernement canadien et du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) de reprendre le travail. La compagnie a annoncé, dimanche 17 août 2025 au soir, qu’elle suspendait son plan de reprise progressive des vols.


Rédigé par le Lundi 18 Août 2025

Grève Air Canada : la compagnie suspend la reprise de ses vols - Depositphotos.com, JHVEPhoto
Grève Air Canada : la compagnie suspend la reprise de ses vols - Depositphotos.com, JHVEPhoto
CroisiEurope
En plein cœur de la saison estivale, Air Canada et sa filiale low cost Air Canada Rouge traversent une crise sociale majeure.

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), représentant environ 10 000 hôtesses et stewards, a confirmé qu’il maintenait son mouvement de grève, entamé dans la nuit de vendredi 15 à samedi 16 août 2025.

Depuis vendredi, plus de 100 000 voyageurs ont vu leur vol annulé, avec près de 700 liaisons suspendues. Rien que ce dimanche, 240 vols supplémentaires qui devaient reprendre, ont été annulés.

Air Canada estime qu’il faudra entre cinq et dix jours pour rétablir son programme normal une fois le conflit terminé.

Les passagers affectés se voient proposer un remboursement complet, un avoir pour un futur voyage, ou encore une réservation sur d’autres compagnies, dans la limite des disponibilités.

Air Canada conseille aux voyageurs, sur son site Internet, de ne pas se rendre à l’aéroport sans confirmation de vol. Les liaisons opérées par Air Canada Express (Jazz et PAL) continuent en revanche de fonctionner normalement.

Lire aussi : Air Canada étoffe son offre vers l’Amérique latine

Grève Air Canada : des revendications salariales au cœur du conflit

Autres articles
Le SCFP réclame une meilleure rémunération, mais surtout la prise en compte du temps de travail au sol, notamment lors des phases d’embarquement, non comptabilisées actuellement.

La compagnie avait proposé jeudi dernier une hausse progressive des salaires, avec un salaire annuel moyen porté à 87 000 $ canadiens (54 000€) pour un agent de bord senior d’ici 2027.

Une proposition jugée insuffisante par le syndicat, qui invoque l’inflation et la hausse du coût de la vie.

Face à l’ampleur de la grève, le gouvernement canadien est intervenu samedi en imposant le recours à un arbitrage indépendant via le CCRI, et en ordonnant la reprise immédiate du travail. Mais le syndicat a refusé de se plier à cette directive.

Lire aussi : Air Canada et ITA Airways renforcent leur partenariat


Lu 1044 fois

Tags : air canada, greve
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 24 Juillet 2025 - 10:03 Emirates ouvre 17 300 postes dans le monde

Jeudi 24 Juillet 2025 - 09:13 Twin Jet reliera ces deux villes françaises dès septembre

TourMaG

Brand news AirMaG

Le train avec Resaneo ou l’assurance d’être sur de bons rails

Le train avec Resaneo ou l’assurance d’être sur de bons rails
Resaneo se démarque en proposant régulièrement des produits originaux sur le train. La dernière...
Dernière heure

TUI Group : une meilleure année 2025 que prévu ?

Vols annulés : deux nouvelles agences en ligne s’engagent à rembourser sous 14 jours maximum

Tourisme : il est possible de réserver des hôtels directement sur... TikTok

Assurance Voyage : la start-up française Koala rachetée par un géant irlandais !

WTTC : un 25e Sommet stratégique à Rome en 2025

Brand News

DITEX 2026 change de cap à Aix-en-Provence

DITEX 2026 change de cap à Aix-en-Provence
À l’issue d’un sondage auprès du secteur, 360Sharing transforme le DITEX. L’édition 2026 se tiendra...
Les annonces

NAUTIL - Assistant(e) de Production H/F - CDI - (Paris 17e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

PENINSULES & CONTINENTS - Conseiller(ère) Voyages expérimenté(e) H/F - CDI - (Bordeaux (33))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SELECTOUR AILLEURS VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Crèches sur Saone (71))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

IFTM 2025 : les thématiques et grands temps forts à ne pas manquer

IFTM 2025 : les thématiques et grands temps forts à ne pas manquer

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !
Distribution

Distribution

Lisez "Rodrigues, as-tu du cœur ?", sur le pouvoir de guérison du voyage

Lisez "Rodrigues, as-tu du cœur ?", sur le pouvoir de guérison du voyage
Partez en France

Partez en France

Parc Astérix : coup d'envoi de Cétautomatix, la nouvelle montagne russe familiale

Parc Astérix : coup d'envoi de Cétautomatix, la nouvelle montagne russe familiale
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

WTTC : un 25e Sommet stratégique à Rome en 2025

WTTC : un 25e Sommet stratégique à Rome en 2025
Production

Production

TUI Group : une meilleure année 2025 que prévu ?

TUI Group : une meilleure année 2025 que prévu ?
AirMaG

AirMaG

Grève Air Canada : plus de 100 000 passagers bloqués

Grève Air Canada : plus de 100 000 passagers bloqués
Transport

Transport

Train : un nouveau site de maintenance ferroviaire ouvrira à Nantes

Train : un nouveau site de maintenance ferroviaire ouvrira à Nantes
La Travel Tech

La Travel Tech

Vols annulés : deux nouvelles agences en ligne s’engagent à rembourser sous 14 jours maximum

Vols annulés : deux nouvelles agences en ligne s’engagent à rembourser sous 14 jours maximum
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Ombrie : rachetée par Pellicano Hotels, La Badia montera d'un cran dans le luxe intemporel

Ombrie : rachetée par Pellicano Hotels, La Badia montera d'un cran dans le luxe intemporel
HotelMaG

Hébergement

Marriott finalise le rachat de citizenM

Marriott finalise le rachat de citizenM
Futuroscopie

Futuroscopie

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

L’aéroport Pau Pyrénées poursuit sa transition écologique avec un nouveau label

L’aéroport Pau Pyrénées poursuit sa transition écologique avec un nouveau label
CruiseMaG

CruiseMaG

CroisiEurope : J’ai testé pour vous la croisière l’Estuaire de la Gironde

CroisiEurope : J’ai testé pour vous la croisière l’Estuaire de la Gironde
TravelJobs

Emploi & Formation

IFTM 2025 : le Village de l’Attractivité by ESCAET fait peau neuve

IFTM 2025 : le Village de l’Attractivité by ESCAET fait peau neuve
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyages d’affaires : comment les collaborateurs dépensent-ils l’argent de leur entreprise ?

Voyages d’affaires : comment les collaborateurs dépensent-ils l’argent de leur entreprise ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias