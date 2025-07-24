Grève Air Canada : plus de 100 000 passagers bloqués

En plein cœur de la saison estivale, Air Canada et sa filiale low cost Air Canada Rouge traversent une crise sociale majeure.
Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), représentant environ 10 000 hôtesses et stewards, a confirmé qu’il maintenait son mouvement de grève, entamé dans la nuit de vendredi 15 à samedi 16 août 2025.
Depuis vendredi, plus de 100 000 voyageurs ont vu leur vol annulé, avec près de 700 liaisons suspendues. Rien que ce dimanche, 240 vols supplémentaires qui devaient reprendre, ont été annulés.
Air Canada estime qu’il faudra entre cinq et dix jours pour rétablir son programme normal une fois le conflit terminé.
Les passagers affectés se voient proposer un remboursement complet, un avoir pour un futur voyage, ou encore une réservation sur d’autres compagnies, dans la limite des disponibilités.
Air Canada conseille aux voyageurs, sur son site Internet, de ne pas se rendre à l’aéroport sans confirmation de vol. Les liaisons opérées par Air Canada Express (Jazz et PAL) continuent en revanche de fonctionner normalement.
Lire aussi : Air Canada étoffe son offre vers l’Amérique latine
Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), représentant environ 10 000 hôtesses et stewards, a confirmé qu’il maintenait son mouvement de grève, entamé dans la nuit de vendredi 15 à samedi 16 août 2025.
Depuis vendredi, plus de 100 000 voyageurs ont vu leur vol annulé, avec près de 700 liaisons suspendues. Rien que ce dimanche, 240 vols supplémentaires qui devaient reprendre, ont été annulés.
Air Canada estime qu’il faudra entre cinq et dix jours pour rétablir son programme normal une fois le conflit terminé.
Les passagers affectés se voient proposer un remboursement complet, un avoir pour un futur voyage, ou encore une réservation sur d’autres compagnies, dans la limite des disponibilités.
Air Canada conseille aux voyageurs, sur son site Internet, de ne pas se rendre à l’aéroport sans confirmation de vol. Les liaisons opérées par Air Canada Express (Jazz et PAL) continuent en revanche de fonctionner normalement.
Lire aussi : Air Canada étoffe son offre vers l’Amérique latine
Grève Air Canada : des revendications salariales au cœur du conflit
Autres articles
-
Air Canada et ITA Airways renforcent leur partenariat
-
Air Canada étoffe son offre vers l’Amérique latine
-
Grève des contrôleurs aériens : retour sur son "impact disproportionné"
-
Grève contrôleurs aériens 3 juillet 2025 : entre 25 et 50 % des vols supprimés
-
Grève des 3 et 4 juillet : des journées noires dans le ciel français ?
Le SCFP réclame une meilleure rémunération, mais surtout la prise en compte du temps de travail au sol, notamment lors des phases d’embarquement, non comptabilisées actuellement.
La compagnie avait proposé jeudi dernier une hausse progressive des salaires, avec un salaire annuel moyen porté à 87 000 $ canadiens (54 000€) pour un agent de bord senior d’ici 2027.
Une proposition jugée insuffisante par le syndicat, qui invoque l’inflation et la hausse du coût de la vie.
Face à l’ampleur de la grève, le gouvernement canadien est intervenu samedi en imposant le recours à un arbitrage indépendant via le CCRI, et en ordonnant la reprise immédiate du travail. Mais le syndicat a refusé de se plier à cette directive.
Lire aussi : Air Canada et ITA Airways renforcent leur partenariat
La compagnie avait proposé jeudi dernier une hausse progressive des salaires, avec un salaire annuel moyen porté à 87 000 $ canadiens (54 000€) pour un agent de bord senior d’ici 2027.
Une proposition jugée insuffisante par le syndicat, qui invoque l’inflation et la hausse du coût de la vie.
Face à l’ampleur de la grève, le gouvernement canadien est intervenu samedi en imposant le recours à un arbitrage indépendant via le CCRI, et en ordonnant la reprise immédiate du travail. Mais le syndicat a refusé de se plier à cette directive.
Lire aussi : Air Canada et ITA Airways renforcent leur partenariat
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille