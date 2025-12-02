TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e
Confort, prix, flexibilité... Quelles sont les nouvelles attentes des familles en vacances ?

Une enquête G2A Consulting pour le label Famille Plus dévoile les nouvelles tendances


Le label Famille Plus a dévoilé, début novembre, une étude sur les habitudes et les attentes des familles françaises en vacances, tous profils confondus. L’enquête met en évidence l’importance de l’hébergement, de l’accueil et de la flexibilité dans le choix d’un séjour.


Mercredi 3 Décembre 2025

Le label Famille Plus publie une étude sur les habitudes et attentes des familles françaises en vacances - DepositPhotos.com, pablonis
Le label Famille Plus publie une étude sur les habitudes et attentes des familles françaises en vacances - DepositPhotos.com, pablonis
Réalisée par G2A Consulting, une enquête du label Famille Plus lève le voile sur les habitudes et les nouvelles tendances des vacances en famille des Français, en détaillant plusieurs profils de familles en vacances : montagne, mer, nature et ville.

1 050 parents ayant des enfants de moins de 18 ans ont été interrogés en ligne, entre le 12 et le 20 juin 2025. Pour 83% d'entre eux, l’hébergement constitue le pilier essentiel de la réussite d’un séjour.

L’accueil et les services adaptés proposés par une destination influencent également fortement le choix des familles, à 92%.

Le contexte économique pèse sur les comportements : le budget moyen alloué aux vacances atteint 1 626€, avec un impact plus marqué sur les familles monoparentales, qui déclarent des séjours plus courts.

L’enquête analyse aussi la répartition des dépenses entre transport, hébergement et activités, ainsi que la manière dont les ménages arbitrent entre formules économiques et prestations haut de gamme.

Deux tiers des familles tiennent compte du respect de la nature dans leur choix de destination.

Des pratiques qui évoluent vers plus de flexibilité

L’étude met en lumière une généralisation des réservations en ligne, du recours à des agences spécialisées et des décisions prises à la dernière minute.

Les familles recherchent davantage de souplesse et des offres personnalisées. Activités adaptées à tous les âges, séjours sur-mesure et hébergements confortables figurent parmi les attentes les plus fortes.

Les résultats complets, présentés sous forme d’infographie, détaillent les profils de voyageurs par type de territoire.

Selon Sophie Verney, présidente du label Famille Plus, ces tendances confirment une évolution marquée des priorités des familles. "Confort, prix et flexibilité sont désormais leurs priorités, avec un budget moyen de 1 626€. L’inflation pèse malgré tout, surtout pour les familles monoparentales.

Une chose est sûre, plus d’une famille sur deux utilisent des repères qualité dans le choix de leur destination. Le label Famille Plus a tous les atouts pour guider les familles", a-t-elle résumé.

Tags : famille plus
