Confort, prix, flexibilité... Quelles sont les nouvelles attentes des familles en vacances ?

Confort, prix et flexibilité sont désormais leurs priorités, avec un budget moyen de 1 626€. L’inflation pèse malgré tout, surtout pour les familles monoparentales.



Une chose est sûre, plus d’une famille sur deux utilisent des repères qualité dans le choix de leur destination. Le label Famille Plus a tous les atouts pour guider les familles

L’étude met en lumièreLes familles recherchent davantage de souplesse et des offres personnalisées. Activités adaptées à tous les âges, séjours sur-mesure et hébergements confortables figurent parmi les attentes les plus fortes.Les résultats complets, présentés sous forme d’infographie, Selon Sophie Verney, présidente du label Famille Plus, ces tendances confirment une évolution marquée des priorités des familles. "", a-t-elle résumé.