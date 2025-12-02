TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Jubilé 2025 : quel impact sur le tourisme à Rome ?

Un rapport fait le point sur l'impact du Jubilé 2025


Selon un rapport de The Data Appeal Company, le Jubilé 2025 a transformé les flux touristiques à Rome. Alors que la Basilique Saint-Pierre enregistre +93% de traces numériques, les musées du Vatican progressent de 10%. L’étude met en évidence des changements dans les profils voyageurs, les dynamiques tarifaires et l’impact d’un événement d’ampleur sur la perception de la destination.


Rédigé par le Mercredi 3 Décembre 2025

Le Jubilé 2025 a profondément transformé les flux touristiques à Rome - DepositPhotos.com, 9parusnikov
Le Jubilé 2025 a profondément transformé les flux touristiques à Rome - DepositPhotos.com, 9parusnikov
Assurever
Une étude récemment publiée par The Data Appeal Company, société spécialisée dans l’intelligence touristique au sein du groupe Almawave, analyse l’impact du Jubilé 2025 sur la perception des sites majeurs de Rome.

L’analyse repose sur des milliers d’avis, de traces numériques et de données issues des OTA, permettant de mesurer l’évolution des comportements visiteurs sur la période janvier - octobre 2025.

Le rapport (consultable gratuitement sur demande) met en évidence un déplacement significatif des flux vers les sites religieux, stimulé notamment par l’ouverture de la Porte Sainte, accessible uniquement durant l’Année Sainte.

La Basilique Saint-Pierre-de-Rome enregistre une croissance remarquable de +93 % des traces numériques, tout en conservant un Sentiment Score élevé, de 94,5/100.

Les musées du Vatican observent une progression plus modérée, à +10%, mais améliorent également leur perception globale avec un Sentiment Score de 89,7/100, en hausse de 2,4 points par rapport à 2024.

Ces deux sites figurent désormais au quatrième et cinquième rang des attractions les plus commentées de la ville.

L’étude souligne, par ailleurs, une forte hausse des mentions liées aux points d’intérêt du Vatican, avec +33% de commentaires et un indice de popularité en croissance de 60%.

Cette dynamique connaît néanmoins une rupture marquée à la fin avril, suite au décès du pape François et à la fermeture temporaire des principaux sites pour les cérémonies funéraires.

À lire aussi : Tourisme et religions : un paysage en évolution

Prix stables, nouveaux comportements et perception renforcée des sites culturels

Autres articles
Les marchés émetteurs restent dominés par l’Italie (27%), suivie de l’Espagne, des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni.

Les hausses les plus notables proviennent de pays à forte tradition catholique, dont la Pologne, l’Argentine, le Canada et le Mexique.

À l’inverse, l’Allemagne et la France reculent respectivement de 41,3% et 12,2%, une évolution attribuée à un contexte économique plus tendu.

Contrairement aux anticipations souvent associées aux grands événements, les tarifs des OTA sont restés globalement stables par rapport à 2024 (-3%). Cette évolution suggère une redistribution de la demande plutôt qu’une inflation spéculative. Les hôtels ont réduit leurs tarifs maximums (-7 %), tandis que l’hôtellerie économique progresse nettement (+27%).

L’étude révèle ainsi une bascule de la demande vers des hébergements plus abordables, en adéquation avec les besoins des pèlerins, groupes et voyageurs solos.

Ces derniers connaissent une hausse marquée : ils représentent désormais 15% des avis (+3 points), une évolution largement portée par la clientèle italienne, qui compte pour 41% des commentaires de voyageurs solos. Les couples et familles demeurent dominants mais évoluent dans un contexte où les motivations religieuses et culturelles priment davantage.

Le rapport souligne que les secteurs des musées et monuments affichent une performance particulièrement solide, avec une hausse du volume de traces (+26% en un an) et un Sentiment Score de 91,3/100 (+1 point)]b.

À l’inverse, la restauration et le divertissement enregistrent un recul des mentions (respectivement -19% et -14%). Le prix reste le principal point faible pour la restauration avec un Sentiment Score de 54/100 sur les mentions liées au « coût ».

Malgré les investissements réalisés pour accompagner le Jubilé, certains irritants demeurent, notamment autour des coûts, de l’organisation et de la sécurité.

Le rapport souligne toutefois le rôle clé du professionnalisme des équipes d’accueil, contribuant à maintenir une satisfaction élevée sur les principaux sites.

Lu 223 fois

Tags : jubile, rome, vatican
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand News DestiMaG

La Géorgie : un pays de contrastes où culture, paysages et saveurs se rencontrent

La Géorgie : un pays de contrastes où culture, paysages et saveurs se rencontrent
Située au carrefour de l’Europe et de l’Asie, entre les montagnes du Caucase et la mer Noire, la...
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

"Winter at Tantora" : AlUla lance son grand festival d’hiver, une opportunité pour les voyagistes français

"Winter at Tantora" : AlUla lance son grand festival d’hiver, une opportunité pour les voyagistes français
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Intelligence artificielle, personnalisation… le tourisme en 2026 selon Amadeus

Confort, prix, flexibilité... Quelles sont les nouvelles attentes des familles en vacances ?

Jubilé 2025 : quel impact sur le tourisme à Rome ?

Hyatt renforce sa stratégie luxe pour 2026

Club Med nomme un nouveau DRH avec une mission claire !

Brand News

AERTiCKET : la rencontre de l’innovation technologique et de l’expertise

AERTiCKET : la rencontre de l’innovation technologique et de l’expertise
Entre innovation, performance opérationnelle et accompagnement sur-mesure, AERTiCKET confirme sa...
Vidéo à la une
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

Que faire l'hiver à Kobe, Fukuoka et Mie

Que faire l'hiver à Kobe, Fukuoka et Mie

Programme Spécialistes Visit Qatar : formez-vous et remportez une carte cadeau

Programme Spécialistes Visit Qatar : formez-vous et remportez une carte cadeau
AirMaG

AirMaG

Airbus A320 : moins de 100 appareils encore immobilisés

Airbus A320 : moins de 100 appareils encore immobilisés
CruiseMaG

CruiseMaG

Taxe croisière : CLIA met en garde contre une fiscalité cumulative

Taxe croisière : CLIA met en garde contre une fiscalité cumulative
Distribution

Distribution

Fiscalité, emplois, durabilité… Comment le Medef veut faire avancer le tourisme

Fiscalité, emplois, durabilité… Comment le Medef veut faire avancer le tourisme
Futuroscopie

Futuroscopie

La Guyane : un passé et un avenir touristique ?

La Guyane : un passé et un avenir touristique ?
HotelMaG

Hébergement

Hyatt triplera son parc hôtelier au Portugal d’ici 2027

Hyatt triplera son parc hôtelier au Portugal d’ici 2027
La Travel Tech

La Travel Tech

Intelligence artificielle, personnalisation… le tourisme en 2026 selon Amadeus

Intelligence artificielle, personnalisation… le tourisme en 2026 selon Amadeus
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Hyatt renforce sa stratégie luxe pour 2026

Hyatt renforce sa stratégie luxe pour 2026
Partez en France

Partez en France

Confort, prix, flexibilité... Quelles sont les nouvelles attentes des familles en vacances ?

Confort, prix, flexibilité... Quelles sont les nouvelles attentes des familles en vacances ?
Production

Production

Engagements renforcés et innovations produits : Ollandini met le cap sur 2026

Engagements renforcés et innovations produits : Ollandini met le cap sur 2026
Transport

Transport

Grève SNCF, Air France : des perturbations à prévoir dans les transports le 2 décembre

Grève SNCF, Air France : des perturbations à prévoir dans les transports le 2 décembre
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio
Voyages responsables

Voyages Responsables

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation
TravelJobs

Emploi & Formation

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias