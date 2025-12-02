Jubilé 2025 : quel impact sur le tourisme à Rome ?

Le Jubilé 2025 a profondément transformé les flux touristiques à Rome - DepositPhotos.com, 9parusnikov
Une étude récemment publiée par The Data Appeal Company, société spécialisée dans l’intelligence touristique au sein du groupe Almawave, analyse l’impact du Jubilé 2025 sur la perception des sites majeurs de Rome.
L’analyse repose sur des milliers d’avis, de traces numériques et de données issues des OTA, permettant de mesurer l’évolution des comportements visiteurs sur la période janvier - octobre 2025.
Le rapport (consultable gratuitement sur demande) met en évidence un déplacement significatif des flux vers les sites religieux, stimulé notamment par l’ouverture de la Porte Sainte, accessible uniquement durant l’Année Sainte.
La Basilique Saint-Pierre-de-Rome enregistre une croissance remarquable de +93 % des traces numériques, tout en conservant un Sentiment Score élevé, de 94,5/100.
Les musées du Vatican observent une progression plus modérée, à +10%, mais améliorent également leur perception globale avec un Sentiment Score de 89,7/100, en hausse de 2,4 points par rapport à 2024.
Ces deux sites figurent désormais au quatrième et cinquième rang des attractions les plus commentées de la ville.
L’étude souligne, par ailleurs, une forte hausse des mentions liées aux points d’intérêt du Vatican, avec +33% de commentaires et un indice de popularité en croissance de 60%.
Cette dynamique connaît néanmoins une rupture marquée à la fin avril, suite au décès du pape François et à la fermeture temporaire des principaux sites pour les cérémonies funéraires.
Prix stables, nouveaux comportements et perception renforcée des sites culturels
Les marchés émetteurs restent dominés par l’Italie (27%), suivie de l’Espagne, des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni.
Les hausses les plus notables proviennent de pays à forte tradition catholique, dont la Pologne, l’Argentine, le Canada et le Mexique.
À l’inverse, l’Allemagne et la France reculent respectivement de 41,3% et 12,2%, une évolution attribuée à un contexte économique plus tendu.
Contrairement aux anticipations souvent associées aux grands événements, les tarifs des OTA sont restés globalement stables par rapport à 2024 (-3%). Cette évolution suggère une redistribution de la demande plutôt qu’une inflation spéculative. Les hôtels ont réduit leurs tarifs maximums (-7 %), tandis que l’hôtellerie économique progresse nettement (+27%).
L’étude révèle ainsi une bascule de la demande vers des hébergements plus abordables, en adéquation avec les besoins des pèlerins, groupes et voyageurs solos.
Ces derniers connaissent une hausse marquée : ils représentent désormais 15% des avis (+3 points), une évolution largement portée par la clientèle italienne, qui compte pour 41% des commentaires de voyageurs solos. Les couples et familles demeurent dominants mais évoluent dans un contexte où les motivations religieuses et culturelles priment davantage.
Le rapport souligne que les secteurs des musées et monuments affichent une performance particulièrement solide, avec une hausse du volume de traces (+26% en un an) et un Sentiment Score de 91,3/100 (+1 point)]b.
À l’inverse, la restauration et le divertissement enregistrent un recul des mentions (respectivement -19% et -14%). Le prix reste le principal point faible pour la restauration avec un Sentiment Score de 54/100 sur les mentions liées au « coût ».
Malgré les investissements réalisés pour accompagner le Jubilé, certains irritants demeurent, notamment autour des coûts, de l’organisation et de la sécurité.
Le rapport souligne toutefois le rôle clé du professionnalisme des équipes d’accueil, contribuant à maintenir une satisfaction élevée sur les principaux sites.
