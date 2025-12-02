Jubilé 2025 : quel impact sur le tourisme à Rome ?

Les marchés émetteurs restent dominés par l’Italie (27%), suivie de l’Espagne, des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni.



Les hausses les plus notables proviennent de pays à forte tradition catholique, dont la Pologne, l’Argentine, le Canada et le Mexique.



À l’inverse, l’Allemagne et la France reculent respectivement de 41,3% et 12,2%, une évolution attribuée à un contexte économique plus tendu.



Contrairement aux anticipations souvent associées aux grands événements, les tarifs des OTA sont restés globalement stables par rapport à 2024 (-3%). Cette évolution suggère une redistribution de la demande plutôt qu’une inflation spéculative. Les hôtels ont réduit leurs tarifs maximums (-7 %), tandis que l’hôtellerie économique progresse nettement (+27%).



L’étude révèle ainsi une bascule de la demande vers des hébergements plus abordables, en adéquation avec les besoins des pèlerins, groupes et voyageurs solos.



Ces derniers connaissent une hausse marquée : ils représentent désormais 15% des avis (+3 points), une évolution largement portée par la clientèle italienne, qui compte pour 41% des commentaires de voyageurs solos. Les couples et familles demeurent dominants mais évoluent dans un contexte où les motivations religieuses et culturelles priment davantage.



Le rapport souligne que les secteurs des musées et monuments affichent une performance particulièrement solide, avec une hausse du volume de traces (+26% en un an) et un Sentiment Score de 91,3/100 (+1 point)]b.



À l’inverse, la restauration et le divertissement enregistrent un recul des mentions (respectivement -19% et -14%). Le prix reste le principal point faible pour la restauration avec un Sentiment Score de 54/100 sur les mentions liées au « coût ».



Malgré les investissements réalisés pour accompagner le Jubilé, certains irritants demeurent, notamment autour des coûts, de l’organisation et de la sécurité.



Le rapport souligne toutefois le rôle clé du professionnalisme des équipes d’accueil, contribuant à maintenir une satisfaction élevée sur les principaux sites.