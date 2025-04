Tourisme et religions : un paysage en évolution [ABO]

Compte tenu de la diversité de l’offre qui se ventile entre pèlerinages et simples visites de sites (églises, abbayes, monastères, temples, mosquées, sanctuaires…) et toutes sortes de religions, les touristes religieux constituent une population éclectique qui n’attend pas les mêmes prestations. Nous en distinguons donc 3 catégories :



Les dilettantes : un tourisme de passage



Loin devant les autres catégories de touristes, le touriste informel qui entre dans une église ou un temple le temps d’y jeter un coup d’œil, constitue le groupe le plus nombreux. Ni pratiquant, ni croyant, il visite un monument ou participe à une messe ou un concert, par curiosité. Souvent athée ou en tout cas très peu au fait des fondements d’une religion, il se comporte néanmoins respectueusement et va jusqu’à allumer des cierges, donner des offrandes, participer à une cérémonie, acheter une brochure… Indispensable à la bonne santé d’un édifice religieux ou d’un site, ce tourisme devrait augmenter au rythme du nombre de touristes.



Les croyants : un tourisme cultuel



A l’inverse et à l’opposé du spectre, se situent les véritables fidèles. Ceux qui croient en Dieu, sont familiers des rites et prières, réclament silence et calme pour se recueillir ou assister à une messe et tout autre événement religieux. Très attentifs à l’environnement d’un lieu de culte, ils choisissent leurs destinations et leurs visites en fonction de l’offre cultuelle qui leur est faite. Ce sont aussi eux que l’on retrouve dans des voyages spécialisés en terre sainte ou autre destination permettant d’assouvir leur soif religieuse. Appartenant à toutes les classes sociales, mais plutôt conservateurs, ils ont cependant tendance à se raréfier en Occident mais sans doute pas dans des pays comme la Chine, la Corée, l’Amérique latine.



Les spécialistes : un tourisme culturel



Nombreux mais loin de dominer les publics du tourisme de religieux, les adeptes d’architecture, décoration, sculpture, statuaire… constituent une base solide de visiteurs venus à dessein découvrir un édifice sacré. Documenté, suivant volontiers des visites organisées pour lesquelles ils sont prêts à payer, ces spécialistes appartiennent à la grande famille du tourisme culturel et sont sensibles à sa mise en valeur. Aussi intéressés par des temples népalais que des chapelles orthodoxes, ils suivent volontiers des voyages organisés autour d’une thématique aussi culturelle que religieuse.