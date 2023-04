Futuroscopie - Le tourisme religieux crée du sur tourisme, et ce n’est pas fini !

• Les dilettantes : une majorité

Ils entrent dans un édifice religieux comme ils entrent dans n’importe quel musée ou site historique. Peu importe la nature de la religion célébrée dans ce lieu. Peu avertis en matière religieuse, ils utilisent guides, prospectus, sites internet pour réaliser leurs visites qui restent souvent très superficielles. Processions, grandes messes et autres manifestations les intéressent aussi en tant que spectacles « touristiques » jugés typiques et authentiques. Ils comptent par exemple parmi les 13 millions de visiteurs que l’on dénombrait à Notre Dame de Paris, avant l’incendie !



• Les esthètes et autres architectes : une minorité de connaisseurs

Ils sont les moins nombreux. Très avertis en matière d’architecture, ils consacrent un temps important à leurs visites de grands et petits édifices religieux réputés. En tant que connaisseurs, ils sont prêts à suivre les visites de guides spécialisés. Tous les édifices religieux les intéressent en général, quelle que soit la religion à laquelle ils sont dédiés.



• Les fidèles sont peu fidèles

Cette catégorie possède des bases en matière religieuse. Peu pratiquants mais ayant reçu une éducation religieuse, ils sont plus ou moins intéressés par la visite approfondie de certaines grandes abbayes, basiliques, cathédrales. Ils fréquentent aussi parfois les grandes manifestations religieuses dont les messes de minuit par exemple et celles de Pâques. On peut les retrouver Place Saint Pierre à Rome ou à l’église de la nativité à Bethléem.



• Les pratiquants de moins en moins nombreux

Différents des précédents, les « pratiquants » sont pour leur part de véritables fidèles, croyants et pratiquants dont les motivations sont purement religieuses. Ils se déplacent dans les villes sanctuaires, visitent églises et cathédrales et y prient. Appartenant à des associations diverses, ils font des voyages à finalité religieuse proposées par des agences spécialisées. Les prochaines JMJ ( Journées mondiales de la Jeunesse) au Portugal seront d’ailleurs l’un des grands rendez-vous de 2023 ! On enregistre déjà 400 000 inscrits !). On les retrouve aussi dans les files d’attente parisienne de la rue du Bac en quête de la « médaille miraculeuse » ou à Lourdes !



• Et n’oublions pas la population locale !

Enfin, si les chiffres enflent dès que l’on parle de fréquentation, n’oublions pas que, partout, les édifices religieux et autres manifestations attirent la population locale dans des proportions variables. C’est elle qui fréquente messes et autres manifestations religieuses tout en célébrant dans ces édifices mariages, enterrements, communions… Aucun Sévillan ne raterait les processions de la semaine Sainte !