Thalassothérapie en France : où en est-on ?

En France, le parc reste globalement stable. Entre contestations par des riverains et des associations, contraintes d’aménagement et administratives, et problèmes de financements,Néanmoins, on peut mentionner :, d’une superficie de plus de 8 000 m2 pour un budget dépassant les 20 M€, porté par le groupe Odyssée Immobilier, mais dont l'ouverture est retardée. Initialement prévus en 2022, les travaux auraient finalement dû débuter courant 2024, mais cela ne semble pas le cas. A ce jour, l’Office de tourisme de la ville n’a toujours aucune date sur un potentiel début de chantier.- de son côté,a enfin obtenu l’aval du Conseil d’État, après de nombreux recours d’oppositions, notamment de la part de quatre associations. Celles-ci dénoncent le non-respect de la loi littoral et l’absence d’études d’impact ; elles déplorent aussi que des enjeux tels que l’érosion côtière, la gestion des ressources en eau et la perte de biodiversité n’aient pas été suffisamment pris en compte. Alors que le projet est annoncé pour courant 2027, des interrogations subsistent.. C’est le cas de celui deou bien encore àLe projet dea été abandonné, tandis que celui dea évolué au profit d’un hôtel spa et bien-être, sans concrétisation à ce jour.De son côté,, qui soulève de nombreuses désapprobations depuis 2016, a connu un nouveau retournement de situation. Suite à l’annulation du permis de construire du projet en octobre 2022, la Cour Administrative d’Appel de Nantes a décidé d’annuler le jugement ; elle devrait alors faire connaître sa décision dans les prochains mois.Le secteur semble tout simplement arrivé à maturité. D’une part, il n’est pas facile de trouver des sites qui soient encore disponibles en front de mer - dans le respect de la loi littoral -, qui ne fassent pas l’objet d’une levée de boucliers par les associations locales et écologistes, et qui satisfassent aux exigences d’exploitation d’une thalassothérapie, comme le montre le lancement houleux du projet de Larmor-Plage.D’autre part, l’offre ne crée pas nécessairement la demande sur ce marché, à moins éventuellement d’un concept novateur. Un nouveau projet devra donc trouver sa clientèle, sur un marché concurrentiel, et qui n’est pas illimité.