Vous pouvez acheter cet article à l'unité pour le prix de 3,99 € en cliquant ICI ou vous abonner pour 133€ TTC par an.

informé

Le dernierqui vient de refermer ses portes à Paris, continue de drainer une clientèle assidue de fidèles et de nouveaux venus, simples curieux ou acheteurs potentiels, désireux de profiter des bienfaits de l’eau pour se remettre sur pied (fréquentation estimée en 2024 : 23 000 visiteurs).Avec 250 exposants à Paris et autant à Lyon (quelques jours plus tôt), il faut dire que cet événement dont c’est la quarante-troisième édition, constitueque s’y affichent à travers six thématiques non seulement l’offre de thermalisme mais celle de thalassothérapie, de spas, de balnéothérapie… Soit la majeure partie de l’offre marchande française et en partie internationale.Dans des allées plutôt bien remplies, la clientèle des Thermalies a à sa disposition à la fois un grand choix mais également des vendeurs particulièrement bien informés sur les produits qu’ils représentent. Ainsi, brochures ou écran en mains, sur rendez-vous ou à l’improviste, les échanges sont riches pour ceux qui sont déjà des experts et ceux qui ne le sont pas.Car,. Rajoutez ydans les stations thermales, incluant des visuels et équipements à peu près identiques, et une gamme de soins encore plus comparables ( beauté, massages, jets d’eau..) et vous avez une idée de la confusion qui peut régner sur la planète bien être, et sur le niveau de connaissances que doit afficher un vendeur pour renseigner au mieux son client.Mais, au moins, le message est clair. Sur un salon, le contact est humain. Et le client repart «» et satisfait, doté d’un nouveau savoir dont il fera le meilleur usage : effectivement à Quiberon, on fait de la thalassothérapie et à Vichy, on fait une cure thermale !