A l’inverse de celui des autres pays européens, le modèle économique thermal français repose principalement sur les cures médicalisées, et s’adresse en prédominance à des clientèles seniors, dont la moyenne d’âge est de 63 ans.



Si les courbes démographiques permettent d’envisager une hausse tendancielle du nombre de curistes dans les prochaines années, l’évolution du pouvoir d’achat des retraités, et des modalités de prise en charge des cures par l’Assurance maladie seront des facteurs déterminants de la fréquentation.



La diversification des prestations proposées, en vue de toucher de nouvelles clientèles, curistes comme accompagnants (thermoludisme, courts séjours, remise en forme, éducation à la santé…) reste un défi à relever.



Dans les pharmacies, les produits de parapharmacie représentent généralement la moitié du chiffre d’affaires des officines, mais dans les établissements thermaux, les cures de Prévention/Santé non remboursées par la Sécurité Sociale ne représentent qu’une faible part de l’activité.



Sujet de polémique permanent, l’absence de flexibilité dans la durée des cures peut aussi être perçue comme un obstacle à l’attractivité du secteur, et à l’accueil de nouvelles clientèles.



Les difficultés de recrutement, en particulier pour les personnels paramédicaux et les médecins thermaux a remis au premier plan la question de la formation et de l’attractivité des professions du thermalisme.

Les établissements thermaux devront affronter la concurrence de destinations thermales à bas prix (bassin méditerranéen, Europe de l’Est), du thermalisme haut de gamme de l’Allemagne ou de Suisse, et donc conquérir de nouvelles clientèles, plus jeunes, plus familiales, et plus locales.



Les stations allemandes misent fortement sur les séjours de Prévention-Santé, et les stations italiennes sur les « vacances thermales ».



Les stations françaises n’accueillent aujourd’hui que peu ou pas de curistes étrangers : environ 15 000, soit 2 à 3 % de la fréquentation totale. A noter que peu de médecins ou personnels thermaux parlent les langues étrangères, et notamment l’anglais.

Il existe de réels potentiels de croissance dans les pays proches : Allemagne : 5,7 M curistes dont 250 000 étrangers, Italie 1,8 M dont 380 000 étrangers.



Plus de 40 000 français se rendraient chaque année à Abano-Terme à côté de Venise.

Mais peu ou pas de stations françaises affichent une réelle volonté stratégique d’accueillir des clientèles étrangères, et sont prêtes à faire des efforts significatifs en termes d’accueil/animation multilingue, de montage de produits, de prospection…



Au moment où la clientèle chinoise a tendance à devenir la première clientèle étrangère de notre pays, comment attirer des Chinois dans nos stations, d’autant plus que nombre de leurs ressortissants souffrent aujourd’hui d’affections respiratoires à cause de la pollution (cf. Le Spa Français) ?



China Travel Tour, l’un des principaux réceptifs chinois en France, considère que le potentiel est important, et qu’il serait possible d’attirer des curistes chinois dans les stations françaises, à condition de leur proposer des produits et services adaptés (accueil, hébergement, durée de cure, traduction…).