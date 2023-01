Futuroscopie : le thermalisme à l'heure du renouveau 🔑

TrĂšs liĂ©e Ă l’histoire du tourisme, l’eau thermale a attirĂ© tĂŽt dans l’AntiquitĂ©, les notables et les populations de proximitĂ© en quĂȘte de soins. TrĂšs bien dotĂ©e, la France n’a pas Ă©chappĂ© Ă ce mouvement.Ainsi, aujourd’hui, selon le dernier rapport de, avec 88 stations, 102 Ă©tablissements dont 77 sont privĂ©s, et 770 sources d’eau minĂ©rale, notre pays France dĂ©tient 20% du capital thermal europĂ©en.Mais, 7 stations s’accaparent 20% de la clientĂšle alors que 70% des stations comptent moins de 5000 habitants. Ce qui rend l’activitĂ© thermale dĂ©terminante pour leur Ă©conomie qui globalement sur l’ensemble du pays gĂ©nĂšre 2.5 milliards d’euros de recettes, environ 16 000 emplois temps plein.Des chiffres confirmant qu’il n’est dĂ©cidĂ©ment pas question pour l’Hexagone de se priver d’une offre historique. Mais, les chiffres de frĂ©quentation, en baisse dramatique pendant les mois de confinements (la moyenne se situait autour de 600 000 curistes en annĂ©e normale) dĂ©montrent pour leur part queUne rĂ©forme passant par la crĂ©ation d’une offre complĂ©mentaire de bien-ĂȘtre plus adaptĂ©e aux attentes de nos contemporains. Et surtout par une modernisation de ses Ă©quipements dont certains trop dĂ©suets souffrent mal de la concurrence des stations Ă©trangĂšres, vis-Ă -vis notamment d’une clientĂšle internationale qui nous fait dĂ©faut.En effet,la clientĂšle internationale cherche des soins mais aussi une hĂŽtellerie de qualitĂ©, Ă des tarifs accessibles, et surtout moins de contraintes en termes de durĂ©e de sĂ©jours et de prises en charge. Une antienne qui agite le monde du thermalisme français depuis des lustres.Certes, pour le moment, on ne peut cependant pas nier les rĂ©novations et l’avĂ©nement d’une nouvelle gĂ©nĂ©ration d’équipements de prestige commedont les travaux commenceront bientĂŽt, ou celui duqui ouvrira ses portes cette annĂ©e, avec trois espaces sur 3700 mĂštres carrĂ©s, autour du bien-ĂȘtre, la santĂ©, l’aqualudisme.Un type Ă©quipement qui a jouĂ© le rĂŽle de sauveurs dans les annĂ©es quatre-vingt pour beaucoup de stations et affiche des performances de 1.5 million d’entrĂ©es annuelles.Autre sauveur Ă exploiter : l’offre touristique qui pourrait faire accomplir aux stations thermales souvent bien situĂ©es, un vĂ©ritable bond en avant. D’une part,(43% marchand et 57% en rĂ©sidences secondaires). D’autre part,: patrimoine naturel (92%), randonnĂ©e (87%), vĂ©lo (81%), culture ( 90%)
 et casino ( 60%) alors que le tourisme d’affaires reprĂ©sente 33% des activitĂ©s pratiquĂ©es.Relativement faciles Ă dĂ©velopper, ces activitĂ©s qui ne nĂ©cessitent pas forcĂ©ment de gros investissements financiers ont l’avantage deA noter enfin qu’en termes de santĂ©, le taux d’équipement des stations est 1.8 fois plus Ă©levĂ© que la moyenne. En termes de mĂ©decins, on y trouve 3 fois plus de mĂ©decins qu’en moyenne nationale. Ce qui est pour le moins rassurant Ă l’heure oĂč les dĂ©serts mĂ©dicaux font trembler les populations rĂ©sidentes et les touristes. MĂȘme constat pour les pharmacies.