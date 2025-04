maeva Home s’allie à Collectif Be et propose une nouvelle offre bien-être

Ce nouveau partenariat entre maeva Home et Collectif Be s’inscrit dans une démarche d’enrichissement de l’expérience client en location de vacances.Deux sites sont concernés dans un premier temps : le, situé à proximité de Mallemort en Provence, et, dans le Golfe de Saint-Tropez. Les vacanciers hébergés dans des biens de particuliers gérés par maeva Home auront accès, via l’interface Collectif Be, à des prestations bien-être directement dispensées dans leurs logements. Parmi les services proposés figurent desLes vacanciers pourront. L’objectif de cette offre est de permettre aux clients de vivre une parenthèse bien-être dans l’intimité de leur hébergement, loin des espaces publics ou collectifs. Maeva Home insiste sur «» et sur l’autonomie des vacanciers dans le choix et la planification de leurs activités. Les services sont fournis par des professionnels audités par Collectif Be, garantissant des prestations de qualité.Fondée en 2022 par Stéphanie Guiard , enseignante de yoga, Collectif Be regroupe plus deet propose une large palette d’expériences bien-être incluant diverses techniques de yoga, de massages (deep tissue, Shiatsu, Ayurvedic, Renata Franca, Kobido…), mais aussi des disciplines comme la sophrologie ou la naturopathie. Le collectif mise sur la géolocalisation et un système de matching automatisé pour connecter professionnels du bien-être et lieux d’exception.Cette offre vient, qui gère aujourd’hui(appartements, maisons, chalets) en France dans une centaine de communes. Par le biais de ses agences implantées sur les lieux de vacances, maeva Home entend contribuer à la dynamisation des territoires et à la transition écologique des logements touristiques confiés par les propriétaires.