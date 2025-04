Webinaire : O&L Leisure présente ses hôtels en Namibie

Le, filiale de Ohlthaver & List fondée en 1919, met en avant une vision de l’hospitalité centrée sur l’authenticité, la bienveillance et la durabilité. À travers ses quatre établissements, le groupe souhaite offrir une immersion complète dans les paysages, la culture et la faune de la Namibie Leest situé directement sur la jetée historique de Swakopmund, à la jonction entre l’océan Atlantique et les dunes du désert du Namib. L’hôtel propose un hébergement tout confort, quatre restaurants avec vue sur la mer et un accès direct aux principaux sites touristiques de la ville.À proximité du parc national d’Etosha combine design contemporain et esthétique de safari africain. L’établissement est conçu pour favoriser une découverte de la nature namibienne dans un environnement soigné et culturellement ancré., implanté à la confluence des rivières Zambèze et Chobe, permet une observation privilégiée de la faune. Les suites, situées au bord de l’eau, offrent une immersion dans un espace fréquenté par quelque 50 000 éléphants.Enfin,se trouve dans un environnement verdoyant et paisible. L’adresse vise à offrir une expérience de calme, propice à une immersion dans un cadre rural namibien.La Namibie attire par ses, notamment le. Le parc national d’Etosha constitue une destination de choix pour les amateurs de faune sauvage souhaitant observer lions, léopards, éléphants et rhinocéros dans leur habitat naturel.Cesera l’occasion pour les professionnels de découvrir plus en détail ces expériences, ainsi que la philosophie d’accueil propre à O&L Leisure. Pour participer, une inscription est accessible via un formulaire en ligne