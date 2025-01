Travel-Insight représente O&L Leisure Hotels en France

offre une immersion dans la culture et les paysages namibiens à travers quatre établissements emblématiques.Le, situé sur la jetée historique de Swakopmund, mêle confort moderne et vues spectaculaires sur l’océan Atlantique et le désert du Namib. Le, à proximité du parc national d’Etosha, propose une expérience élégante de safari. Le, niché entre les rivières Zambèze et Chobe, garantit une immersion totale dans la nature, entouré de 50 000 éléphants.Enfin, le, au cœur de paysages verdoyants, incarne une atmosphère paisible et authentique. Ces établissements reflètent l’engagement de la chaîne à offrir des séjours mémorables, dans un respect absolu de l’environnement et de la culture locale.