Sur quel réseau social communiquer pour toucher sa cible ? [ABO]

• Pinterest : Parfois négligé, Pinterest est pourtant un réseau de découverte visuelle très pertinent pour le secteur du voyage. Les utilisateurs de Pinterest s'en servent comme d'un tableau d'inspiration géant pour préparer des projets – et le voyage figure en bonne place aux côtés de la déco, de la mode, des recettes, etc.



Le profil d'audience y est plutôt féminin (environ 60 % de femmes au niveau mondial) et jeune adulte, avec une concentration d'utilisateurs entre 25 et 34 ans (40 % des inscrits). On retrouve sur Pinterest beaucoup de personnes en phase de planification : jeunes mariés organisant leur lune de miel, familles cherchant des idées de vacances, aventuriers compilant des lieux à voir...



Pour une agence, être présent sur Pinterest permet de mettre en vitrine vos destinations et circuits via de belles images épinglées, classées par tableaux thématiques (plage, randonnée, city-break, tourisme culturel, etc.). L'avantage est que vos épingles ont une durée de vie bien plus longue qu'un post éphémère sur Facebook ou Instagram : un utilisateur pourra tomber sur votre épingle "Road-trip en Patagonie" des mois après sa publication, au gré de ses recherches.



Il faut donc optimiser ces contenus avec de belles photos verticales, des descriptions incluant des mots-clés (ex. "itinéraire 10 jours Patagonie"), et un lien vers votre site ou blog pour générer du trafic qualifié. Pinterest est particulièrement indiqué si votre cible correspond à son audience (ex. une clientèle de femmes 25–45 ans, CSP+ attirées par le lifestyle et l'esthétique) et si vos offres s'y prêtent (produits visuels, instagrammables, conceptuels). C'est un réseau plus de niche, mais qui peut apporter un trafic très qualitatif à votre site web, car l'intention derrière une recherche Pinterest est souvent forte (recherche d'idées concrètes pour un futur projet de voyage).