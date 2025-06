Créer un camping : les étapes, les freins, les alternatives [ABO]

Plus de la moitié de la fréquentation des campings se concentre sur le littoral, où ils représentent les deux tiers des nuitées en hébergement collectif.



Les campeurs plébiscitent les sites au bord de la mer, des rivières, des lacs, ainsi que la proximité de sites touristiques et les grands espaces naturels.



« Comme on ne peut plus créer de nouveaux campings, il faut avoir un terrain de chasse assez large et ne pas être trop obtus, sinon vous ne trouvez jamais ! » , conseille Nicolas Dayot.