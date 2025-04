Le camping, sauveur du tourisme français en 2024 ?

En 2010, les campings français réalisaient « seulement » 108 millions de nuitées touristiques. « Les investissements réalisés, avec des hébergements équipés et des services, a permis de séduire une nouvelle clientèle » complète Nicolas Dayot.



Les chiffres confirment l’envie des vacanciers pour davantage de confort, quitte à rogner un peu sur la durée des vacances. La fréquentation des emplacements locatifs (mobile-homes) a augmenté de plus de 2% en 2024 alors que les emplacements nus reculent de 2%.



Ces derniers représentent toutefois encore 42% de l’offre et permettent de répondre à une clientèle au pouvoir d’achat plus limité et à la clientèle étrangère friande de vacances sous une toile ou dans une caravane.



Cette envie de confort est également perceptible dans le choix des campings. Les 4/5* affichent une croissance de la fréquentation de 1,4% en 2024. A l’inverse, les 3* sont en perte de vitesse (-2,7%), tout comme les 1 et 2* (-8,7%).



Enfin, les campings non classés confirment leur forme (+10,8%), portés par l’envie pour des hébergements insolites. Mais ils représentent moins de 5% de l’offre globale.