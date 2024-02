face au changement climatique, l’hôtellerie de plein air peut perdre la moitié de son parc d’ici 2030 !

Près de 3000 d'entre eux sont actuellement menacés de disparition

Et on a perdu 1500 campings au cours des 20 dernières années

… Présenté comme l’hébergement de vacances le plus réactif aux changements sociétaux, le camping à la Française a su, c’est vrai, évoluer vers des attentes réclamant plus de confort, plus d’originalité, plus de diversité et d’animations et surtout des contacts garantis avec une nature protégée. sources FFCC ), la mission est remplie.Le camping dont la France représente le premier parc européen et le deuxième du monde après les USA, n’est pas bel et bien pas restée les bras croisés.Mais, lors d’une récente réunion de la filière environnement organisée par la DGE, le président de la Fédération de l’Hôtellerie de Plein air, était catégorique : «». En fait, Nicolas Dayot ne faisait qu’insister sur une alerte émise depuis plusieurs années et évoquée en ces termes sur TF1 Info en juin 2023 : «» avait-il déclaré. «».Des chiffres impressionnants quand on sait que les terrains de camping toutes étoiles confondues sont moins de 8000 en France. Mais, ces chiffres sont logiques et doivent être pris avec le plus grand sérieux. En effet, d’une part, les équipements nés dans les années d’après-guerre : 1950 à 1970 ont perdu de leur qualité donc de leur attractivité donc de leurs clientèles et finissent par mourir.D’autre part, le vieillissement n’expliquant pas tout,qu’il faut d’ores et déjà combattre et qui sont hélas dus, là aussi, au changement climatique.