Climat : quels sont les risques pour le transport et le tourisme ? 🔑

Dans quelle mesure le tourisme et le transport seront-ils impactés ? Et comment pourront-ils s'adapter ? Pour Clément Mallet, chef de projet Mobilités et Adaptation chez Carbone 4, cabinet de conseil sur les enjeux énergie et climat, plusieurs types de risques pèsent sur l'industrie.



" Nous avons d'une part les risques de transition. Dans une économie qui se décarbone, nous ne sommes plus dans du business as usual. Sur le plan technologique, règlementaire, politique ou social, les conditions de marché vont changer.



Par exemple, l'Europe est amenée à faire peser des contraintes financières de plus en plus fortes au secteur du transport. Il faut se poser la question : dans quelle mesure dans une économie qui se décarbone, mon business ou les business dont je dépends sont amenés à évoluer ?



D'autre part, il y a les risques physiques liés au réchauffement climatique, qui ne sont pas linéaires : évènements climatiques extrêmes, vagues de chaleur... Là il faut s'interroger sur ce que signifient les conséquences physiques du réchauffement climatique pour mon activité. Il faut raisonner à la fois pour son activité, mais aussi sa chaine de valeur ".



Transport longue distance, avion, croisières... est-ce que ces secteurs du tourisme pourront perdurer dans un monde où les gouvernements changent leur réglementation et où les habitudes des voyageurs seront amenées à se modifier ?



Pour rappel, en 2021, l'Union européenne a rendu la neutralité climatique, c'est-à -dire l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050, juridiquement contraignante dans l'UE. Elle a fixé un objectif intermédiaire de 55 % de réduction des émissions d'ici à 2030. Et le Pacte Vert en est la feuille de route.



A côté des contraintes règlementaires qui pourraient s'imposer, il y a aussi les contraintes technologiques mais aussi sociales comme nous avons pu le voir avec la montée en puissance du Flygskam, honte de prendre de l'avion. En effet sera t-il acceptable socialement d'effectuer des trajets longue distance en avion dans les années à venir ?



Quant aux risques physiques, avec une hausse des températures de + 4 degrés en France sur une température moyenne de 14°C, quelles pourraient être alors les conséquences concrètes du réchauffement dans le tourisme ?