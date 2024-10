Vers un tourisme résilient : voici quelques bonnes pratiques

Lors de la table ronde intitulée, trois intervenantes ont exploré lesauxquels le secteur du tourisme est confronté aujourd'hui.Comme les pays, il est confrontéde plus en plus intenses, lesmarquant les saisons, et l'D'autant que si le tourisme est la victime du climat, il en est aussi pour une pettie partie la cause. Il représentait en 2022, au minimum 11% des émissions de CO² de notre pays, pour 3,6 % du PIB.Les intervenants de la table ronde ont profité de l'occasion pour partagé leurs expériences et les manières d'agir, pour un tourisme plus responsable et durable.