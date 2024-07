Sécheresse : l'autre menace qui pèse sur le tourisme ?

La question de la concurrence potentiellement conflictuelle entre le tourisme et les autres activités, au niveau des terres, de l'eau, de l'énergie, des investissements, des logements, des emplois a été analysée, il y a plus de 30 ans déjà, par le géographe Gorges Cazes.



La consommation d'eau par le tourisme n'est pas un problème partout.



Par contre, c'est un problème récurrent, notamment dans les pays méditerranéens, du fait de la concentration touristique spatiale et temporelle dans les régions où l'eau fait défaut.



Il l'est aussi quand la consommation par touriste, notamment dans les hôtels les plus luxueux, est X fois plus importante que celle des habitant(e)s qui peuvent en manquer pour leur subsistance, dans certains pays en développement,

Nous avons choisi ce lac pour être le symbole de nos dérives et des questions que le tourisme doit se poser.Notre industrie est loin d'être neutre sur le dossier. Bien sûr, elle n'est en rien responsable des sécheresses, par contre elle l'est de la (sur)consommation de ses touristes et clients." nous confie Bernard Schéou, un enseignant chercheur de l'université de Pau, spécialiste du tourisme solidaire et durable.Il n'est pas aisée de trouver des statistiques fiables et récentes sur le sujet. Pour Data Gouv, les territoires proposant plus de 30 chambres d'hôtels pour 1000 habitants voient leur consommation d'eau impactée de +40% par rapport aux territoires n'en proposant que moins de 10.Quand nous savons que des territoires voient leur population décuplée durant des semaines en été, Il est communément admis qu'un touriste consomme en moyenne 300 litres d'eau par jour, contre 150 litres pour un Français moyen.Ces chiffres atteignent des niveaux spectaculaires dans le tourisme de luxe avec des estimations oscillant entre 800 et plus de 1 500 litres par nuitée, en raison des multiples services, comme les terrains de golf, les spas ou piscines.