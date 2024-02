Neige : quel avenir pour les stations françaises ? 🔑

Les stations de haute altitude sont celles qui sont les plus préservées, bénéficiant dans le même temps de la meilleure couverture en neige artificielle.



Celles de moyennes montagnes sont en grand péril et le rôle des pouvoirs publics devrait être de préparer cette transition et d'inciter ces stations à envisager l'avenir avant d'être totalement sinistrées quand la neige ne sera plus au rendez-vous,

" analyse Rémy Knafou, professeur émérite de l’université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne.Et ce moment n'est pas si éloigné dans le temps, comme démontrent les données collectées auprès de notre partenaire Murmuration.Pour évaluer les conséquences du réchauffement climatique sur nos hivers à venir, les ingénieurs de Murmuration se sont basés sur deux des scénarios du GIEC. L'un, intermédiaire (RCP 4.5), fait état d'une augmentation des émissions mondiales jusqu'en 2050, puis la courbe s'aplanira par la suite et diminuera. L'autre est plus pessimiste (RCP 8.5), puisque les émissions seront toujours fortes et nos économiques encore fortement dépendantes des énergies fossiles.Je n'ai pas besoin de tableau pour vous faire un dessin, mais actuellement,Si nous n'arrivons pas à infléchir la tendance, cette pollution effrénée (donc en se basant sur le 2e scénario) aura des conséquences importantes sur. En 2050 et dans les Pyrénées,Nous parlons là des stations situées à 1 500 m !Dans les Alpes, la situation est beaucoup plus disparate. Le sud du massif, du Queyras au Verdon, la neige relèvera du miracle jusqu'à 1 200 mètres.Dans le nord des Alpes, le niveau d'enneigement sera sans doute moins dramatique, sauf à 1 200 m, notamment en Maurienne (13,1 jours).