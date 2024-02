Vacances de février : la montagne tombe de haut !🔑

Le constat est le même pour la Fédération Nationale des Résidences de Tourisme, des appart’hôtels et des Villages de Vacances (FNRT).



" Les derniers chiffres de notre observatoire sont plutôt positifs sur les semaines à venir, les taux d'occupation pour la semaine du 3 février 2024 sont excellents, avec 91% en montagne (+28%).



Le littoral ne profite pas de la douceur et du faible enneigement, nous ne constatons pas de report de la clientèle, " nous rapporte Clémence Favereau, la déléguée générale de la FNRT.



Il convient de relativiser des conséquences de ces blocages et de l'enneigement. Les deux évènements n'impactent qu'une infime partie de la population.



Seulement 15% des Français se rendent en zone de montagne et 10% partent en vacances au ski, d'après Didier Arino.



" Le manque d'enneigement a une incidence sur une clientèle de classe moyenne, fans de montagne ou de ski, qui se rend dans les stations de moyenne altitude et moins couteuses.



Pour eux l'implication financière est plus forte, ils font des sacrifices pour partir, donc l'enneigement ralentit ces réservations, " analyse-t-il.



Une observation qui illustre bien le bilan jusque là contrasté de VVF, principalement fréquenté par la classe moyenne.



Le spécialiste des villages de vacances enregistre un mois de février correct, avec des retards dans les Alpes du Sud, les Pyrénnées et le Massif Central.



Influencées par l'enneigement " difficile" dixit Stéphane le Bihan, le directeur général de VVF Villages, les réservations pour le ski de printemps sont très en retard.



Pour le directeur général du cabinet Protourisme, il existe bel et bien une montagne à deux vitesses, à l'image de la démonstration du PDG de MMV.



Les stations de haute-altitude peu affectées par le manque de neige et qui ne connaissent pas la crise, grâce au retour des clientèles étrangères, puis les autres de basse et moyenne altitude.



" Je tire la sonnette d'alarme depuis des années, il est illusoire d'investir massivement en dessous de 1 800m, il y a une nécessité absolue de diversification et d'inventer un autre modèle de montagne, " conclut Didier Arino.



Sans neige ou non le tourisme de montagne ne va pas disparaitre, il doit s'adapter.