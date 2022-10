DIDIER ARINO

Directeur général associé de PROTOURISME

Didier Arino, Directeur général associé de Protourisme, est né en 1966 à Papeete, Polynésie. Marié et père de deux enfants, il est titulaire d’une double formation en marketing et en tourisme. Il dirige plusieurs établissements dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration puis crée une Agence de Conseil en Communication et Management de Projet en 1992. Il rejoint le Réseau Protourisme en 1995 et se spécialise dans les stratégies de développement des marques et des territoires. Il est un des spécialistes reconnus du tourisme hexagonal.

Rédigé par Jean DA LUZ le Vendredi 7 Octobre 2022

