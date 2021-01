Didier Arino :"Il faut un mécanisme de baisse durable des charges patronales, jusqu'en 2023..."

Si le constat est sans appel et donne quelques frissons dans le dos, il ne faut pas oublier que derrière cette crise, il y aura une reprise, c'est une certitude.



Pour le moment, nul ne peut jauger l'importance de ce retour, mais il existe une certitude : le tourisme, comme le téléphone portable ou la télévision, est devenu indispensable à nos vies.



" La vérité n'est pas dans le fait que les voyageurs aient renoncé à découvrir des nouvelles destinations ou se déplacer. Le tourisme fait partie des besoins fondamentaux des individus, mais il existe un certain nombre des contraintes, " analyse le patron du cabinet de Protourisme.



Et ces dernières risquent de durer dans le temps et donc de remettre en cause la puissance de la reprise.



Par exemple, l'Australie parle de ne faire partir ses ressortissants qu'à partir de 2022. Le secteur va repartir, mais personne ne connait encore le timing.



" La reprise a déjà redémarré à l'intérieur des pays, nous le verrons encore au printemps ou cet été, " prédit Didier Arino.



Les destinations doivent d'ores et déjà se préparer à conquérir et fidéliser les clientèles de proximité qu'elles soient françaises ou étrangères. Une tendance qui s'imposera à l'avenir et que partage Laurent Cormier, le directeur délégué, d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme.



" Les touristes, c'est nous ! Nous partirons demain en voyage pour oublier le monde plutôt que le découvrir. Nous en avons foncièrement besoin aujourd'hui et sera encore plus le cas demain. "



Une analyse qui rejoint celle que nous partageait Jean Pinard, le DG du CRT Occitanie sur un tourisme plus social et inclusif. Et cela passera par un rapprochement entre les territoires et les agences de voyages qu'elles soient classiques ou en ligne.



Malgré l'extrême difficulté à réintermédier la France, pour les destinations de notre pays, la distribution doit se saisir du sujet.



" Nous avons l'ambition de faire vendre nos destinations par nos agences de voyages françaises, " définit le patron d'Auvergne Rhones Alpes Tourisme.



Un élan qui satisfait la responsable de France DMC Alliance, avec un petit bémol.



" Les Français ne sont pas habitués à solliciter un professionnel pour ses voyages en France, " selon Patricia Linot. Pour combattre cette idée reçue, les réceptifs ont travaillé sur une offre adaptée et ont développé une plateforme mise en ligne en janvier 2021.



" L'offre France pourra être un outil, pour les agences de voyages ayant un souci pour écouler les bons à-valoir et de fidélisation de la clientèle. Il y a tout un système à repenser ensemble.