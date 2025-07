Vietnam Airlines dépasse les 350 millions de passagers

Depuis sa création en 1995, Vietnam Airlines a connu une. En 30 ans, la compagnie a opéré 1,2 million de vols aller-retour, parcouru plus de 3 milliards de kilomètres, transporté 350 millions de passagers et 4,7 millions de tonnes de fret. Sur le plan économique, elle a généré un chiffre d’affaires de 1 290 000 milliards de VND, soit 51,6 milliards d’euros, et reversé 68 000 milliards de VND, soit 2,72 milliards d’euros, au budget de l’État vietnamien.Vietnam Airlines est membre de l’alliance SkyTeam depuis 2010, une première en Asie du Sud-Est. Elle dessert aujourd’hui, avec une flotte composée de Boeing 787 Dreamliner, Airbus A350 XWB et A321neo. Dans le cadre de son développement international, la compagnie a annoncé des. Elle a également lancé un partenariat de fidélité avec Etihad Airways, permettant aux membres de cumuler et d’utiliser des miles sur les vols des deux compagnies.Vietnam Airlines poursuit l’élargissement de son réseau avec de nouvelles liaisons vers Melbourne, Perth, Munich et Milan, et prévoit une ouverture de ligne vers Copenhague en décembre 2025. Parallèlement, elle renforce son engagement environnemental en visant la neutralité carbone d’ici 2050. Elle s’appuie sur l’innovation digitale et la qualité de service pour accompagner cette dynamique. En 2025, Vietnam Airlines a été distinguée parmi les 25 compagnies les plus sûres au monde et les 20 meilleures compagnies mondiales. Elle a également reçu les titres de «» et «» lors des World Travel Awards. Avec plus de 7 millions de membres à son programme Lotusmiles , Vietnam Airlines poursuit son ambition de devenir une compagnie 5 étoiles de référence en Asie.