Vietnam Airlines inaugure une nouvelle liaison vers Pékin Daxing

Départ de Paris (CDG) à 13h10 – Arrivée à Hanoï (HAN) à 6h50 (J+1)

Départ de Hanoï (HAN) à 23h05 – Arrivée à Paris (CDG) à 6h30 (J+1)

Départ de Paris (CDG) à 13h15 – Arrivée à Hô Chi Minh-Ville (SGN) à 7h40 (J+1)

Départ de Hô Chi Minh-Ville (SGN) à 23h25 – Arrivée à Paris (CDG) à 6h55 (J+1)

Avec cette nouvelle liaison, Vietnam Airlines propose désormais: Hanoï-Pékin, Hô-Chi-Minh-Ville-Pékin, Hanoï-Shanghai, Hô-Chi-Minh-Ville-Shanghai, Hanoï-Guangzhou et Hô-Chi-Minh-Ville-Guangzhou. Au total, 40 vols hebdomadaires sont opérés entre les deux pays afin de répondre à la demande croissante des voyageurs vietnamiens et chinois.Ces liaisons vers la Chine sont accessibles depuis la France grâce aux, permettant ainsi de rejoindre Hanoï ou Hô-Chi-Minh-Ville avant de poursuivre vers Pékin et d’autres destinations chinoises.Pour rappel, la compagnie propose quotidiennement des vols vers Hanoï et Hô Chi Minh-Ville au départ de Paris-CDG :