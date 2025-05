Thierry Breton : "Nous entrons dans un monde plus fragmenté" [ABO]

Pour l'homme politique français, l'Europe va devoir montrer ses muscles et vite. Elle devra aussi faire face à l’obligation de trouver des accords à l’unanimité, malgré la Hongrie et d’autres satellites russes infiltrés parmi les 27.



Selon Thierry Breton, notre sécurité pourrait être menacée. " Tout dépendra de notre capacité à monter très vite notre base industrielle de défense, afin d’accroître notre dissuasion collective et le dissuader d’aller de l’avant.



Il y a une vraie volonté politique de le faire désormais au niveau européen. Il faut du leadership. Je suis plutôt confiant. "



Dans ce monde mouvant, où les alliances séculaires sont balayées d’un revers de tweet, il est important de garder la tête froide et de comprendre que les relations sont désormais mises à l’épreuve dans un rapport de force tous azimuts que Donald Trump veut imposer à tous.



Une chose est sûre : le tourisme, qui s'est fortement développé grâce à une planète ouverte comme elle ne l'a jamais été, pourrait lui aussi entrer dans une nouvelle ère, moins favorable.



" Bien entendu, nous entrons dans un monde plus fragmenté, mais je pense que pour le tourisme, nous devrions parvenir à une forme de normalisation dans ce nouvel équilibre en construction.



Il faut être très attentif et très réactif, " a-t-il lancé à destination des professionnels du voyage.