Mandarin Oriental dévoile Ocean House

Ocean House, un ensemble résidentiel exclusif intégré au sein des Grand Cayman.



Prévu pour une livraison en 2028, le projet complète le futur resort de luxe de la marque dans les Caraïbes, qui comprendra également le Mandarin Oriental Beach Club Hotel, avec 91 clés au total.



Situé dans une enclave privée, Ocean House propose 22 résidences de deux à quatre chambres, conçues par l’agence AW2 architecture & interiors, sous la direction des architectes associés Reda Amalou et Stéphanie Ledoux.



L’ensemble vise à créer une harmonie entre espaces intérieurs et extérieurs, offrant à chaque logement une orientation privilégiée vers la mer. Melkonian Capital Management et RAL Companies viennent de présenter, un ensemble résidentiel exclusif intégré au sein des Mandarin Oriental Residences , àPrévu pour une livraison en, le projet complète le futur resort de luxe de la marque dans les, qui comprendra également le Mandarin Oriental Beach Club Hotel, avecSitué dans une enclave privée,de deux à quatre chambres, conçues par l’, sous la direction des architectes associés Reda Amalou et Stéphanie Ledoux.L’ensemble vise à créer une harmonie entre espaces intérieurs et extérieurs, offrant à chaque logement une orientation privilégiée vers la mer.



Ocean House : un design pensé pour l’intimité et les vues



Mandarin Oriental : une expérience résidentielle complète