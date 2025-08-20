TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo LuxuryTravelMaG  
Recherche avancée

Mandarin Oriental dévoile Ocean House

Entre design contemporain et confort


Melkonian Capital Management et RAL Companies lèvent le voile sur Ocean House, un ensemble de résidences de luxe situé au cœur du futur Mandarin Oriental Grand Cayman. Conçues par l’agence AW2, ces 22 propriétés offrent un design moderne mariant espaces intérieurs raffinés et terrasses ouvertes sur l’océan.


Rédigé par le Vendredi 22 Août 2025

Ocean House Residences Exterior 2 ©Mandarin Oriental
Ocean House Residences Exterior 2 ©Mandarin Oriental
CroisiEurope
Melkonian Capital Management et RAL Companies viennent de présenter Ocean House, un ensemble résidentiel exclusif intégré au sein des Mandarin Oriental Residences, à Grand Cayman.

Prévu pour une livraison en 2028, le projet complète le futur resort de luxe de la marque dans les Caraïbes, qui comprendra également le Mandarin Oriental Beach Club Hotel, avec 91 clés au total.

Situé dans une enclave privée, Ocean House propose 22 résidences de deux à quatre chambres, conçues par l’agence AW2 architecture & interiors, sous la direction des architectes associés Reda Amalou et Stéphanie Ledoux.

L’ensemble vise à créer une harmonie entre espaces intérieurs et extérieurs, offrant à chaque logement une orientation privilégiée vers la mer.

Ocean House : un design pensé pour l’intimité et les vues

Autres articles
Les résidences Ocean House s’inspirent de l’architecture tropicale des Caraïbes : elles protègent les façades de la pluie et du soleil tout en multipliant les espaces de vie extérieurs, avec de larges terrasses contemporaines parfaitement intégrées aux intérieurs.

Des surfaces vitrées généreuses ouvrent la vue depuis chaque pièce, tout en garantissant l’intimité des occupants.

Les angles et courbes du bâtiment ont été étudiés pour offrir des perspectives sur l’océan.

Les matériaux et couleurs ont été choisis pour s’harmoniser avec le site. Les façades adoptent des tons bronze et champagne, en dialogue avec le vert du paysage, tandis que les intérieurs mêlent matériaux bruts et raffinés, en écho à la nature environnante.

Mandarin Oriental : une expérience résidentielle complète

Ocean House combine l’élégance du design et le standing prestigieux de Mandarin Oriental.

Les résidents auront accès à un spa avec vue sur l’océan, un centre de fitness, des piscines privées, des activités nautiques et plusieurs restaurants en bord de mer.

L’ensemble du projet bénéficie de 822 m² de front de mer, dont 300 m² de plage privée, ainsi que de 27 hectares de paysages tropicaux, offrant des panoramas depuis l’un des points les plus élevés de Grand Cayman, à 10 mètres au-dessus du niveau de la mer.


Lu 237 fois

Tags : caraibes, mandarin oriental residences, residence
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
TourMaG

Brand news LuxuryTravelMaG

Les dernières actualités d’Explora Journeys : l’offre spéciale « un été unique », prolongée

Les dernières actualités d’Explora Journeys : l’offre spéciale « un été unique », prolongée
Explora Journeys, la marque de voyages en mer d'exception du MSC Group, connaît une croissance...
Dernière heure

Volotea s’allie à Air Caraïbes et French bee pour faciliter l’accès aux long-courriers

Voyamar dévoile ses brochures 2026

Agences : Lufthansa Group lance une nouvelle version d'eXperts

Le Club du Tourisme lance la 4ᵉ édition de son Forum des pros du tourisme à La Réunion

Delta : les clients appelés à voter pour choisir la prochaine destination en Europe !

Brand News

DITEX 2026 change de cap à Aix-en-Provence

DITEX 2026 change de cap à Aix-en-Provence
À l’issue d’un sondage auprès du secteur, 360Sharing transforme le DITEX. L’édition 2026 se tiendra...
Les annonces

E-LECLERC VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Sarlat-la-Canéda (24))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SYLTOURS - Technicien(ne) Groupes H/F - CDI - (Boulogne-Billancourt (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

L'AGENCE PHOTOGRAPHES DU MONDE - Responsable Voyages H/F - CDI - (Paris 15e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

IFTM 2025 : les thématiques et grands temps forts à ne pas manquer

IFTM 2025 : les thématiques et grands temps forts à ne pas manquer

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !
Distribution

Distribution

Lisez "Quelques pas de plus", sur la force libératrice de l’Ouest américain

Lisez "Quelques pas de plus", sur la force libératrice de l’Ouest américain
Partez en France

Partez en France

Antibes lance "MyVizito Côte d’Azur" l’appli qui personnalise vos vacances

Antibes lance "MyVizito Côte d’Azur" l’appli qui personnalise vos vacances
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Le Club du Tourisme lance la 4ᵉ édition de son Forum des pros du tourisme à La Réunion

Le Club du Tourisme lance la 4ᵉ édition de son Forum des pros du tourisme à La Réunion
Production

Production

Voyamar dévoile ses brochures 2026

Voyamar dévoile ses brochures 2026
AirMaG

AirMaG

Volotea s’allie à Air Caraïbes et French bee pour faciliter l’accès aux long-courriers

Volotea s’allie à Air Caraïbes et French bee pour faciliter l’accès aux long-courriers
Transport

Transport

SNCF : Sud Rail veut "tout bloquer" le 10 septembre !

SNCF : Sud Rail veut "tout bloquer" le 10 septembre !
La Travel Tech

La Travel Tech

Agences : Lufthansa Group lance une nouvelle version d'eXperts

Agences : Lufthansa Group lance une nouvelle version d'eXperts
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Mandarin Oriental dévoile Ocean House

Mandarin Oriental dévoile Ocean House
HotelMaG

Hébergement

Marriott finalise le rachat de citizenM

Marriott finalise le rachat de citizenM
Futuroscopie

Futuroscopie

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

L’aéroport Pau Pyrénées poursuit sa transition écologique avec un nouveau label

L’aéroport Pau Pyrénées poursuit sa transition écologique avec un nouveau label
CruiseMaG

CruiseMaG

CroisiEurope lance une croisière œnologique sur le Rhône et la Saône

CroisiEurope lance une croisière œnologique sur le Rhône et la Saône
TravelJobs

Emploi & Formation

IFTM 2025 : le Village de l’Attractivité by ESCAET fait peau neuve

IFTM 2025 : le Village de l’Attractivité by ESCAET fait peau neuve
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Les coûts des voyages d’affaires en hausse malgré les contrôles

Les coûts des voyages d’affaires en hausse malgré les contrôles
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias