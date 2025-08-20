Mandarin Oriental dévoile Ocean House

Melkonian Capital Management et RAL Companies viennent de présenter Ocean House, un ensemble résidentiel exclusif intégré au sein des Mandarin Oriental Residences, à Grand Cayman.
Prévu pour une livraison en 2028, le projet complète le futur resort de luxe de la marque dans les Caraïbes, qui comprendra également le Mandarin Oriental Beach Club Hotel, avec 91 clés au total.
Situé dans une enclave privée, Ocean House propose 22 résidences de deux à quatre chambres, conçues par l’agence AW2 architecture & interiors, sous la direction des architectes associés Reda Amalou et Stéphanie Ledoux.
L’ensemble vise à créer une harmonie entre espaces intérieurs et extérieurs, offrant à chaque logement une orientation privilégiée vers la mer.
Prévu pour une livraison en 2028, le projet complète le futur resort de luxe de la marque dans les Caraïbes, qui comprendra également le Mandarin Oriental Beach Club Hotel, avec 91 clés au total.
Situé dans une enclave privée, Ocean House propose 22 résidences de deux à quatre chambres, conçues par l’agence AW2 architecture & interiors, sous la direction des architectes associés Reda Amalou et Stéphanie Ledoux.
L’ensemble vise à créer une harmonie entre espaces intérieurs et extérieurs, offrant à chaque logement une orientation privilégiée vers la mer.
Ocean House : un design pensé pour l’intimité et les vues
Autres articles
Les résidences Ocean House s’inspirent de l’architecture tropicale des Caraïbes : elles protègent les façades de la pluie et du soleil tout en multipliant les espaces de vie extérieurs, avec de larges terrasses contemporaines parfaitement intégrées aux intérieurs.
Des surfaces vitrées généreuses ouvrent la vue depuis chaque pièce, tout en garantissant l’intimité des occupants.
Les angles et courbes du bâtiment ont été étudiés pour offrir des perspectives sur l’océan.
Les matériaux et couleurs ont été choisis pour s’harmoniser avec le site. Les façades adoptent des tons bronze et champagne, en dialogue avec le vert du paysage, tandis que les intérieurs mêlent matériaux bruts et raffinés, en écho à la nature environnante.
Des surfaces vitrées généreuses ouvrent la vue depuis chaque pièce, tout en garantissant l’intimité des occupants.
Les angles et courbes du bâtiment ont été étudiés pour offrir des perspectives sur l’océan.
Les matériaux et couleurs ont été choisis pour s’harmoniser avec le site. Les façades adoptent des tons bronze et champagne, en dialogue avec le vert du paysage, tandis que les intérieurs mêlent matériaux bruts et raffinés, en écho à la nature environnante.
Mandarin Oriental : une expérience résidentielle complète
Ocean House combine l’élégance du design et le standing prestigieux de Mandarin Oriental.
Les résidents auront accès à un spa avec vue sur l’océan, un centre de fitness, des piscines privées, des activités nautiques et plusieurs restaurants en bord de mer.
L’ensemble du projet bénéficie de 822 m² de front de mer, dont 300 m² de plage privée, ainsi que de 27 hectares de paysages tropicaux, offrant des panoramas depuis l’un des points les plus élevés de Grand Cayman, à 10 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Les résidents auront accès à un spa avec vue sur l’océan, un centre de fitness, des piscines privées, des activités nautiques et plusieurs restaurants en bord de mer.
L’ensemble du projet bénéficie de 822 m² de front de mer, dont 300 m² de plage privée, ainsi que de 27 hectares de paysages tropicaux, offrant des panoramas depuis l’un des points les plus élevés de Grand Cayman, à 10 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille