Le tourisme pour restaurer la biodiversité ?

Sources

– Adventure Travel Trade Association. « Commercial Bear Viewing Association Raises $ 300 000 For Bear Conservation Through Innovatice Conservation Licence Fee », Adventure Travel News, 27 mars 2024.



– Fiducie écosystèmes Lanaudière. « Un projet pilote de connectivité de grande envergure dans Lanaudière », 27 juin 2022.



– Rogers, Neil; Kirtman, Yasemin Biro et Dtafano Ravelli. « Tourism Suporting Biodiversity through Nature Positive and Rewilding », présentation donnée à l’occasion de la conférence GSTC se déroulant à Stockholm, du 23 au 26 avril 2024.



– Trostel, Emily. « How the Adventure Travel Community Can Measure Collective Impact Through 1% for the Planet », Adventure Travel Trade Association, 17 avril 2024.



– World Travel & Tourism Council. « Nature Positive Travel & Tourism – Travelling in harmony with nature », Convention on Biological Diversity, septembre 2022.



– World Travel & Tourism Council. « Toolbox of Nature Positive Tourism Resources », Convention on Biological Diversity, 2022.



– WWF. « Le rapport planète vivante du WWF révèle une chute dévastatrice de 69 % des populations d’espèces en moyenne en moins de 50 ans », communiqué de presse, 13 octobre 2022.