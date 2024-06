Digital Green Tourisme : "L'écoresponsabilité est aussi source de rentabilité"

Les différents cursus s'adressent à tout le monde, pas besoin d'être un expert en la question.



" Nous voulons enlever les freins et le greenwashing, pour intégrer l'écoresponsabilité dans toutes les structures.



Nous nous adressons à tout le monde, beaucoup se posent des questions. Nous voulons être dans la compréhension et la pédagogie active, tout en étant dans l'opérationnel, pour vraiment faire avancer les choses, " détaille Alexandre Alary.



L'un des modules visant à concilier tourisme et biodiversité, est destiné aux agences de voyages et tour-opérateurs se déroule sur 2 jours, pour 15 heures d'enseignement.



Après ces 15 heures d'enseignements, les participants ne sont pas seulement sensibilisés, ils se rendent compte aussi que la thématique peut être un levier pour les ventes.



"Il faut le reconnaître, les agences de voyages ont des craintes par rapport aux ventes et aux interrogations des clients.



L'écoresponsabilité est aussi une source de rentabilité, ce n'est pas seulement des dépenses, puis une certaine clientèle attend cela, il faut prendre confiance et assumer, " appuie le fondateur du collectif.