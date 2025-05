DGT Academy : quelle est cette formation accessible 24h/24 et 7j/7 ?

S'ensuivra le Mexique. Mais le long-courrier ne sera bien sûr pas omniprésent dans la DGT Academy, les agents de voyages ayant manifesté leur intérêt concernant les destinations plus proches. Au cours de l’année, des formations seront proposées sur l’Égypte, la Slovénie, la Tunisie et la Grèce.



" Cette partie destination sera complétée soit par des webinaires rapides, soit par des micro e-learnings pour aborder des thématiques comme la communication responsable, la RSE, etc.



Nous voulons être agiles et proposer des parcours adaptés aux besoins de chacun. Si des directeurs souhaitent se former en marketing ou en RSE, nous sommes totalement opérationnels.



Nous sommes ouverts aux agences de voyages, mais il est possible aussi d'imaginer qu'un tour-opérateur désire prendre la parole devant des AGV pour mettre en avant sa production dans un écosystème complet, " poursuit le directeur de DGT Formations.



Autant sur les stages, une partie du coût est pris en charge par l'OPCO Mobilités, autant sur la nouvelle mouture, il n'y aura pas de financement possible par cet organisme.



Les agents de voyages peuvent choisir parmi différentes formules.



L'une annuelle à 490 euros, l'autre mensuelle à 49 euros, mais avec un engagement minimal de trois mois. Pour ceux qui craindraient des webinaires trop axés sur le tourisme durable, Alexandre Alary explique sa démarche : " le tourisme durable ne veut rien dire.



Nous pourrions en parler lors de 15 000 vidéos ou e-learnings, sauf que pour les voyageurs c'est compliqué à comprendre et c’est encore plus difficile pour les agents de voyages qui peinent à le vendre. L'écotourisme est plus compréhensible par tous.



En effet, les agences de voyages vendent des croisières, du city break. Aujourd'hui, elles peuvent proposer de l'écotourisme ou du slow tourisme, mais pas du durable : ceux qui se sont trop spécialisés se sont cassés la figure, " estime le responsable de l'Academy.



Rendez-vous donc le 6 mai pour une présentation de la DGT Academy.