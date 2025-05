Tourisme : le grand malentendu entre écoles et terrain [ABO]

Vous pouvez acheter cet article à l'unité pour le prix de 3,99 € en cliquant ICI ou vous abonner pour 83€ TTC par an.

« piloter »

« gérer »

« innover »

« il faut d’abord faire ses preuves ».



Le problème, c’est que même ces preuves-là, on les regarde à peine. Deux ans d’alternance ? Pas considéré comme une « vraie expérience ». Une quête de sens et d’équilibre ? Vu comme un « manque d’engagement ».

Chaque année, ils sont bac+5 en management, marketing ou stratégie touristique.Diplômés, motivés, portés par leurs ambitions - parfois aussi parEt face à eux,: des stages à répétition ou des postes de conseiller voyages. Un métier clé, mais souvent peu valorisé, jugé mal payé… et loin des promesses des écoles.Ce décalage n’est pas nouveau. Il s’est creusé au point de devenir une fracture. formations préparent à. Mais sur le terrain, on cherche avant tout des opérationnels.Des agents de réservation, pas des chefs de projet. Et quand un jeune vise plus haut, on lui rétorque immanquablement :