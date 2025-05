Les entreprises d’assistance en escale recrutent 3 000 saisonniers

Traitement des bagages : manutention, tri, chargement et déchargement

Accueil et orientation des passagers, y compris les personnes à mobilité réduite et les passagers en salon

Opérations sur piste : guidage des avions, mise en place de dispositifs de sécurité

Catering : préparation et chargement des plateaux-repas et boissons à bord

Services aux équipages et aux avions : nettoyage des cabines, approvisionnement, coordination

Fret aérien : manutention, transferts et chargement/déchargement en zone cargo

Chaque année, la période estivale entraîne une. Cette filière comprend un ensemble d’opérations techniques, logistiques et humaines effectuées entre l’atterrissage et le redécollage d’un avion. Afin d’anticiper l’augmentation du trafic, environ– représentant près de 15 % des effectifs habituels – sont à pourvoir. Ces recrutements concernent plusieurs pôles d’activités :Ces missions permettent aux saisonniers de découvrir l’organisation des opérations aéroportuaires et d’évoluer dans un environnement structuré, aux côtés de professionnels expérimentés. L’ensemble des postes proposés inclut uneToutes lessont disponibles sur les pages de recrutement mises en place par les entreprises adhérentes à la CSAE.