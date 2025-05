L'aéroport Marseille Provence prêt pour l’été 2025

se faire déposer en voiture génère 10 fois plus d’émissions de CO2 que de prendre les transports en commun

Les aménagements pour le confort des passagers ont été étendus. Le 6 mai, un. Il regroupe trois enseignes : Big Fernand, Starbucks et Il Gusto Di Napoli, cette dernière dirigée par Ludovic Bicchierai, champion du monde de pizza.Le nouveau(hors Schengen) offre désormais une superficie de 600 m², contre 150 m² auparavant. Ce salon, accessible à tous sur réservation, répond à la demande croissante de services premium.Sur le plan environnemental , l’aéroport rappelle que «». L’aéroport continue ainsiL’AMP poursuit une stratégie de développement durable à horizon 2030, axée sur la connectivité aérienne, l’expérience client et les transitions écologique et énergétique. En, l’aéroport a accueilli plus de. Son impact économique sur le territoire dépasse 1 milliard d’euros et génère 16 000 emplois induits. Plus des deux tiers des investissements prévus entre 2024 et 2028 seront réinjectés dans l’économie locale.