MICE : Marseille accueille le GMF Mediterranean On Board

21/10 : Barcelone, Espagne

22/10 : Palma de Majorque, Espagne

24/10 : Palerme, Italie

25/10 : Civitavecchia (Rome), Italie

26/10 : Savone, Italie

27/10 : Marseille, France

28/10 : Barcelone, Espagne

Le GMF Mediterranean On Board , organisé par Global MICE Forums, se déroulera. Marseille constituera l’unique escale française de ce road show maritime. À chaque escale, des événements seront organisés pour valoriser localement l’offre MICE.Le 27 octobre, Marseille accueillera le Provence Destination Showcase. Cette journée comprendra une visite du centre historique et du Vieux-Port, un workshop au nhow Marseille sous forme de speed dating, un cocktail-déjeuner et une découverte du marché culturel provençal.Selon Andrés Merino , fondateur et directeur général de Global MICE Forums , «».L’objectif est de présenter aux acheteurs MICE la capacité de Marseille à accueillir des événements internationaux. Cette approche expérientielle vise à mettre en lumière "".Le GMF Mediterranean On Board s’inscrit dans une volonté de proposer des formats plus durables et dynamiques pour connecter offre et demande. La Méditerranée est aujourd’hui l’une des zones les plus dynamiques du marché mondial MICE , qui représenteCet événement constitue une opportunité pour Marseille de se positionner auprès de décideurs internationaux dans un cadre immersif, à forte valeur ajoutée.