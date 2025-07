Catlante dévoile NEO : une croisière premium, accessible et personnalisable (VIDÉOS)

Le catamaran peut accueillir 12 à 14 personnes, réparties dans 6 cabines dotées de leur propre salle de bain, climatisation et literie haut de gamme. À l’extérieur, trois bains de soleil et plateforme pour paddle, canoë ou hydro-bike viennent compléter l’expérience.



« C’était un petit paradis sur mer » , résume Olivier Blachère (Selectour). « L’équipage est top, la nourriture est excellente, et même la décoration est soignée dans les moindres détails. » , ajoute t-il.



Le secret ? Un équipage réduit mais polyvalent. Loïc, le capitaine, le résume avec humour : « Je suis le capitaine dans les manœuvres, le cuisinier aux fourneaux aux côtés de notre marin-cook, et parfois même l’animateur ! »



En plus, à bord, Stéphanie, hôtesse et marin, veille à ce que tout se passe bien : « Mon rôle, c’est de m’occuper de tout ce qui ne touche pas à la navigation. Accueil, service, bonne humeur. » Et ça fonctionne : tous les passagers saluent l’ambiance « comme à la maison », entre apéros face au coucher de soleil et plongeons improvisés dans les eaux turquoise.