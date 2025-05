Un week-end à gagner avec CATLANTE Catamarans : découvrez la croisière qui va changer les vacances de vos clients

● Gamme Confort : l’essence du concept CATLANTE, accessible et authentique. Idéale pour les budgets plus restreints.



● Gamme Élégance : un cran au-dessus en termes d’espace, de design et d’aménagements, des cabines climatisées. Plus de modernité, plus de style, sans rien perdre de la convivialité.



● Gamme Privilège : lancée en 2025 avec le nouveau Catlante NEO, cette gamme offre le nec plus ultra : cabines spacieuses et lumineuses, circulation fluide, matériaux nobles, pont panoramique et un 3ème membre d’équipage dédié au service des passagers et à l’entretien quotidien des cabines.



CATLANTE décline son offre en trois gammes de navires, toutes opérées sous pavillon français (sauf les Seychelles) avec un équipage francophone formé pour offrir un service attentionné et discret :Toutes les croisières CATLANTE incluent une formule tout compris à bord, généreuse et de qualité : pension complète, apéritifs, vins et boissons, sans supplément à prévoir. Le niveau de prestation est naturellement rehaussé selon la gamme, avec une cuisine plus soignée, des produits choisis avec exigence, un choix d’alcools plus large et une qualité de service amplifiée.Quel que soit le niveau de gamme choisi, l’ADN reste le même : liberté, authenticité, qualité, discrétion.