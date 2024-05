Hervé Bellaïche : "faire entrer Catlante dans le monde du tourisme"

Pour la première année d'exploitation pilotée par la nouvelle équipe dirigeante, l'entreprise va s'appuyer sur ses fondamentaux. Mais déjà, plusieurs pistes sont à l'étude pour " premiumiser " encore davantage le produit et le tirer toujours plus vers le tourisme et la découverte.



" Nous avons des pistes de réflexion pour proposer des expériences ou des activités en escales. Tout ceci est encore en gestation " précise Hervé Bellaïche.



Pour ce dernier, pas de doute, ce type de croisière répond aux tendances actuelles : "ce sont des voyages en petits groupes qui permettent un vrai partage. Ces croisières proposent une découverte en slow tourisme tout en ayant un impact limité sur l'environnement. La propulsion vélique, que nous utilisons le plus souvent possible, limite les émissions de gaz à effet de serre."



Pour faire croitre encore la notoriété des croisières à la cabine, Hervé Bellaïche compte aussi convaincre les agences de voyages de distribuer ce type de produit.



"Aujourd'hui, nous revendons uniquement en direct mais il y a des relais de croissance à aller chercher auprès des agences."