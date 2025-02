Catlante Catamarans : plein cap sur les agences de voyages

« Nous n’ouvrirons d’autres destinations que lorsque nous serons sûrs de maîtriser l’opérationnel »

« On privilégie la qualité de service à la profondeur de notre catalogue et on diversifie nos formats, avec des croisières de 10 nuits ou de 4 nuits, qui n’existaient pas auparavant. Certains de nos capitaines sont là depuis 20 ans : ils connaissent tous les recoins de la Corse ou des Grenadines. »

Ces navires offrent le plus haut niveau de prestations et viennent compléter la flotte existante, aux côtés des Catlante 620 et 720, qui figurent déjà parmi les 10% des catamarans les plus grands au monde.Cette montée en gamme permet ainsi d’, en fonction notamment du nombre de membres d’équipage embarqués., précise Hervé Bellaïche.De plus,