Regent Seven Seas Cruises dévoile la collection de voyages 2027-2028

Les prix s'entendent par personne, sur la base de deux personnes partageant la même chambre, et comprennent une croisière tout compris. Les tarifs sont corrects au moment de la mise en ligne et sont susceptibles d'être modifiés. Le séjour d'une nuit à l'hôtel avant la croisière est inclus sur la base d'un B&B. Les excursions à terre incluses et illimitées sont contrôlées en fonction de la capacité, et sur la base du premier arrivé, premier servi. Tous les tarifs, itinéraires et excursions sont soumis à disponibilité et peuvent être retirés ou modifiés à tout moment.



Le Wifi inclus et illimité comprend deux (2) connexions, deux (2) appareils par suite. Les suites Concierge et les suites supérieures reçoivent jusqu'à quatre (4) connexions, quatre (4) appareils par suite. Veuillez noter que le service et la vitesse varient en fonction de l'emplacement du navire et de l'heure de la journée. Les clients peuvent bénéficier d'une meilleure connectivité dans les espaces publics que dans leur cabine, et Regent Seven Seas Cruises ne garantit pas la disponibilité ou la performance des services Wifi fournis par Starlink.



Les frais de spa, de casino et de téléphone ne sont pas inclus dans le tarif de la croisière tout compris. Le service de blanchisserie inclus comprend le lavage, le repassage et le pliage pour tous les clients ; en outre, les clients de la suite Regent bénéficient d'un service de nettoyage à sec inclus et illimité. Le service de blanchisserie n'est pas disponible le dernier jour complet de chaque croisière, ni le jour du débarquement.



Le dépôt de garantie de 7,5 % est applicable aux clients voyageant dans les suites Deluxe Window jusqu'aux suites Signature (catégorie H -SG) qui réservent un voyage entre le 23 juillet et le 31 août 2025 uniquement. Le dépôt de garantie de 7. 5% de dépôt n'est pas applicable aux Seven Seas Prestige™ Inaugural Sailings (PRT261213, PRT261228, PRT270110, PRT270120, PRT270210, PRT270222, PRT270305, PRT270320, PRT270330, PRT270409, PRT270427, PRT270511, PRT270527), les clients de la suite Regent ou les clients ayant réservé des voyages de 50 nuits ou plus (Grands Voyages et Croisières du Monde).



GARANTIE DU MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX : Lorsqu'une nouvelle promotion est disponible, les clients ont la possibilité d'adapter leur réservation à la nouvelle promotion, à condition que la catégorie dans laquelle ils ont réservé soit disponible. Si la nouvelle promotion devient disponible après le paiement final, la différence sera remise au client sous la forme d'un crédit à bord, d'un surclassement de suite ou d'un crédit pour une future croisière, à la discrétion de Regent Seven Seas Cruises, à condition que la catégorie dans laquelle le client a réservé soit disponible. Les clients peuvent appeler leur conseiller en voyages ou Regent Seven Seas Cruises pour que la nouvelle promotion soit ajoutée à leur réservation (sous réserve de disponibilité).



Regent Seven Seas Cruises® se réserve le droit de corriger les erreurs ou omissions à tout moment. Toutes les conditions générales s'appliquent, voir RSSC.com/legal.