Vivez une expérience de luxe inégalée et surclassez vos horizons avec Regent Seven Seas Cruises

Inégalée en mer (Unrivalled at Sea™ ) depuis plus de 30 ans, Regent Seven Seas Cruises® est la première compagnie de croisières ultra luxueuses au monde. Pouvant transporter entre 496 et 850 passagers maximum, les navires spacieux et élégants de la compagnie - Seven Seas Explorer®, Seven Seas Grandeur®, Seven Seas Mariner®, Seven Seas Navigator®, Seven Seas Splendor®, Seven Seas Voyager® et Seven Seas Prestige™, dont la livraison est prévue en 2026 - forment la flotte la plus luxueuse au monde (The World’s Most Luxurious Fleet®).



Proposant une exploration immersive (Offering Immersive Exploration™) dans plus de 550 destinations à travers le monde, les clients voyagent dans le monde entier dans un espace luxueux comprenant de somptueuses suites, presque toutes dotées de balcons privés, qui comptent parmi les plus grandes en mer.



L'hospitalité chaleureuse et signature de Regent (Heartfelt Hospitality™ ) se retrouve dans les somptueux espaces publics et les vastes espaces extérieurs, ou en savourant la perfection épicurienne (Epicurean Perfection™) dans une gamme de restaurants spécialisés et de lieux de restauration en plein air. Offrir l'expérience de luxe la plus inclusive (The Most Inclusive Luxury Experience®), les tarifs de croisière tout compris de Regent offrent des commodités telles que des excursions terrestres incluses illimitées, une cuisine exquise, des boissons, notamment des vins et spiritueux raffinés, des divertissements, le Wi-Fi Starlink, service de blanchisserie gratuit, des pourboires, un forfait hôtelier d'une nuit avant la croisière pour les clients séjournant dans les suites de niveau Concierge et supérieures, et bien plus encore.