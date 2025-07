Le groupe Machefert sort de redressement judiciaire

sans rupture d’exploitation, sans licenciement collectif, en améliorant son résultat d’exploitation, en parallèle d’un programme de rénovation de 5 hôtels, et surtout avec le soutien d’un investisseur international de premier plan

Cette période nous a mis à l’épreuve, mais elle nous a surtout renforcés. Après plus de 5 années de procédures et 3 années d’intenses combats judiciaires contre notre principal créancier, nous n’avions statistiquement que très peu de chances d’en sortir par le haut … et pourtant nous l’avons fait grâce au mental de notre famille, de nos équipes et de nos conseils, une stratégie claire de retournement et des compétences indéniables en restructuring. Ce plan marque aujourd’hui le début d’un projet entrepreneurial tourné vers l’avenir et reposant plus que jamais sur nos valeurs, sur l’innovation et sur une fidélité sans faille à notre identité indépendante.

La sortie du Groupe Machefert de cette séquence, validée par le Tribunal, s’est opérée "".Le groupe entend continuer la rénovation et la montée en gamme de plusieurs établissements de son parc hôtelier, créer une école interne pour les "talents" du groupe, intégrer des outils d’intelligence artificielle pour optimiser l’expérience client et déployer des opérations ciblées de croissance externe à Paris et en régions. Kevin Machefert , Restructuring CEO : «