Voyage à pied : Allibert élargit ses horizons

« Ce n’est pas une question d’exclusion

mais de responsabilité partagée. Au-delà du coût symbolique d’un droit d’accès, c’est l’organisation même de la fréquentation qui est en jeu : élargir les saisons, diversifier les horaires de départ, repenser les flux, financer les infrastructures et la préservation. Bref, faire en sorte que la montagne puisse continuer à accueillir, sans s’abîmer. »

Face à l’essor du tourisme de masse et à la surfréquentation de certains sites emblématiques comme le lac Blanc, Frédéric Giroir appelle àSi l’idée deou depeut encore sembler taboue en France, elle est déjà une réalité ailleurs, au service d’une meilleure gestion et d’une protection durable des espaces naturels., insiste-t-il,Mais la clé, selon lui, réside aussi dansLe Beaufortain, par exemple, pourrait devenir une alternative inspirante au tour du Mont-Blanc : tout aussi beau, plus tranquille, et porteur d’un tourisme plus équilibré.