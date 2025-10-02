L’avenir des vacances des Français : entre proximité, personnalisation et contraintes écologiques

L’étude révèle une sensibilité écologique de plus en plus affirmée. Les Français privilégient les hébergements écoresponsables (82 %), les circuits locaux (87 %) et souhaitent être mieux sensibilisés à l’impact environnemental de leurs séjours (82 %). Loin d’opposer écologie et évasion, ils attendent que la durabilité devienne une valeur ajoutée du voyage.



Si l’aspect écologique n’est pas le facteur principal d’achat d’un voyage, il s’affirme. « On ne choisit pas un voyage simplement parce qu’il est écologique. En revanche, si le séjour correspond à nos envies et qu’en plus il est vertueux sur le plan environnemental, c’est un atout incontournable », observe Frédéric Giroir.



Trois Français sur quatre pensent que leurs habitudes de voyage évolueront dans les 25 prochaines années. Pour Allibert Trekking, cette étude confirme une conviction portée depuis 50 ans : l’avenir du tourisme ne réside pas dans le « toujours plus loin » ou le « toujours plus vite » , mais dans le mieux voyager.



De quoi conforter les orientations d’Allibert Trekking. « Le slow travel, immersif et actif, est une évidence. L’accent sur la proximité, la diversité des activités et l’ouverture à de multiples expériences devient essentiel. Nous voyons une forte demande pour élargir les saisons touristiques et permettre plus de flexibilité dans le voyage. Les voyageurs veulent pouvoir improviser, s’approprier certaines parties de leur séjour. Nous essayons donc de laisser des temps libres afin qu’ils puissent personnaliser leur expérience. C’est la direction que nous voulons continuer à suivre » , conclut Frédéric Giroir.



