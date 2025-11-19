TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Voyages E.Leclerc : 600 agents de voyages attendus à son premier salon B2B !

les 1er et 2 décembre 2025 au siège de Leclerc


Voyages E.Leclerc organisera son premier salon du voyage B2B à son siège d'Ivry-sur-Seine, les 1er et 2 décembre 2025. Plus de 600 agents de voyages et responsables d'agences sont attendus. 63 fournisseurs référencés seront présents pour présenter leur actualité et leurs nouveautés.


Rédigé par le Jeudi 20 Novembre 2025

Voyages E.Leclerc : 600 agents de voyages attendus à son premier salon B2B ! - Depositphotos.com Auteur OceanProd
Voyages E.Leclerc : 600 agents de voyages attendus à son premier salon B2B ! - Depositphotos.com Auteur OceanProd
DITEX
Ce sera l'un des rendez-vous B2B de cette fin d'année. Après les Universités de Prêt-à-Partir, et le congrès Selectour, Voyages E.Leclerc organisera son premier salon B2B au siège de sa maison mère à Ivry-sur-Seine les 1er et 2 décembre 2025.

Plus de 600 personnes sont attendues, chefs d'agences, et agents de voyages sur deux jours pour venir à la rencontre de 63 fournisseurs et tour-opérateurs référencés.

"Nous allons rencontrer plus de vendeurs en 2 jours que sur l'IFTM" se réjouit Philippe Sangouard, directeur de Jet tours. "Nous allons pouvoir former les agents de voyages à la brochure été en avant-première".

C'est en effet, l'un des objectifs du salon : anticiper la formation des collaborateurs sur les nouveautés de ses fournisseurs pour la saison Printemps-Été 2026.

"Nous allons rencontrer de nombreux vendeurs"

Même enthousiasme du côté d'Ali Benslimane, directeur commercial de Thalasso n°1 / ÔVoyages : "Je trouve la formule très qualitative. Nous allons rencontrer de nombreux vendeurs, j'ai été l'un des premiers à dire oui ! Leclerc est un partenaire très important pour nous !"

"C'est un nouveau format qui semble-t-il s'accompagne d'un gros travail de mobilisation des conseillers et chefs d'agence du réseau, nous allons donc pouvoir voir déjà ce que donne cette 1ère édition !" ajoute Guillaume Linton, directeur général d'ASIA.

Plus qu'un workshop, c'est un véritable salon qui attend les participants. Différents formats de stands ont été proposés aux fournisseurs, ce qui engendre forcément un coût pour les tour-opérateurs participants.

"Effectivement c'est un coût pour l'espace TO et pour la mobilisation de nos équipes commerciales sur les 2 jours du salon, mais c'est aussi la possibilité d'être en prise directe avec un nombre très conséquent de vendeurs du réseau et de passer nos messages clefs." affirme Guillaume Linton.

"Oui ce salon a un coût, mais des salons comme l'IFTM aussi... c'est un arbitrage à faire, on peut y participer ou pas !" ajoute Ali Benslimane.

Voyages E.Leclerc compte à ce jour 241 agences de voyages

Dans la même dynamique, Selatt Erdogan, directeur commercial de Mondial Tourisme, souligne lui aussi : "Nous allons voir énormément de monde en deux, cela devrait être positif". Ce dernier compare cette initiative aux Universités Prêt-à-Partir qui se déroulent cette semaine à Gondreville, au siège du Groupe où 200 personnes en moyenne étaient attendues chaque jour avec un pic de fréquentation à 250 le mercredi.

Voyages E.Leclerc compte à ce jour 241 agences de voyages. Pour rappel, en 2023, le réseau a réalisé un volume d’affaires global de 746 millions d’euros et avait pour objectif de réaliser 800 M€ de volume d'affaires en 2024.

Voyages E.Leclerc a référencé cette année le voyagiste FRAM.

Pour les fournisseurs et tour-opérateurs référencés, Voyages E.Leclerc est tout bonnement un partenaire incontournable. Plus de 80% à 85% de l'activité est réalisé en tourisme TO. Si le pilotage des ventes reste un sujet chez bon nombre de réseau volontaire, chez Voyages E.Leclerc qui est une coopérative, la politique commerciale est très respectée, ce qui lui donne un beau levier de négociations auprès des partenaires.

Céline Eymery
Voir tous les articles de Céline Eymery
Lu 381 fois

Tags : leclerc voyage
