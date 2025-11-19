Voyages E.Leclerc : 600 agents de voyages attendus à son premier salon B2B !

"Je trouve la formule très qualitative. Nous allons rencontrer de nombreux vendeurs, j'ai été l'un des premiers à dire oui ! Leclerc est un partenaire très important pour nous !"

"C'est un nouveau format qui semble-t-il s'accompagne d'un gros travail de mobilisation des conseillers et chefs d'agence du réseau, nous allons donc pouvoir voir déjà ce que donne cette 1ère édition !"

"Effectivement c'est un coût pour l'espace TO et pour la mobilisation de nos équipes commerciales sur les 2 jours du salon, mais c'est aussi la possibilité d'être en prise directe avec un nombre très conséquent de vendeurs du réseau et de passer nos messages clefs."

"Oui ce salon a un coût, mais des salons comme l'IFTM aussi... c'est un arbitrage à faire, on peut y participer ou pas !"